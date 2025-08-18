Официално: Аталанта взе поляка от Интер

Популярни
Аталанта обяви, че е финализирал сделката за привличането на полския национал Никола Залевски от Интер.

Според информациите, трансферът е финализиран за около 17 милиона евро, само два месеца след като 23-годишният играч беше закупен за постоянно от „нерадзурите“ след шестмесечния му наем от Рома.

В изявление на официалния си уебсайт, "Ла Деа" приветства полския национал, „пожелавайки му много успехи, както лични, така и като отбора."

