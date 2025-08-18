Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Интер
  3. Изненада: Интер следи ситуацията около Онана

Изненада: Интер следи ситуацията около Онана

  • 18 авг 2025 | 15:07
  • 864
  • 0

Ръководството на Интер следи отблизо развитието на ситуацията около вратаря на Манчестър Юнайтед Андре Онана, съобщава ексклузивно вестник “Сън”. Камерунецът пристигна на “Олд Трафорд” преди две години именно от “Джузепе Меаца”, където остави отлични впечатления в един единствен изигран сезон, в който “нерадзурите” достигнаха до финала в Шампионската лига, загубен от Манчестър Сити.

Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято
Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято

Ситуацията на Онана остава неясна, след като мениджърът на англичаните Рубен Аморим вчера открито заяви, че оставането на стража извън групата е лично негово решение и не се дължи на физически проблеми. Различни източници твърдят, че португалският наставник би искал да бъде привлечен нов вратар, но в настоящата ситуация не е ясно дали това е възможно да се случи. Те са свързвани най-вече с вратаря на Роял Антверп Сене Ламенс.

Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед
Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

От Интер пък имат голямо желание да върнат вратаря на тима, смятайки, че той ще е склонен да приеме подобно предложение, особено след отличните изяви в единствения си сезон в тима. Италианците биха подходили към възможността за подобна сделка единствено ако преценят, че условията по такава ще са удовлетворяващи за клуба. “Нерадзурите” опитват да обновят своя състав, който често бе критикуван в последните години поради високата си средна възраст. Настоящият вратар на тима Ян Зомер е на 36 години, а Онана едва на 29 и с по-сериозни перспективи за своята кариера в следващите няколко години.

Аморим: Заслужавахме различен резултат
Аморим: Заслужавахме различен резултат
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

Барселона навлиза във финална фаза относно завръщането на “Камп Ноу”

  • 18 авг 2025 | 13:51
  • 2724
  • 0
Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

Ляв бек от Испания пристигна в Италия, за да завърши трансфера си в Наполи

  • 18 авг 2025 | 13:49
  • 1310
  • 0
Нотингам Форест представи новия нападател

Нотингам Форест представи новия нападател

  • 18 авг 2025 | 13:47
  • 2156
  • 0
Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

Санчо отказал да премине в Рома, остава в Манчестър Юнайтед

  • 18 авг 2025 | 13:37
  • 2684
  • 5
Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

Треньорът на вратарите на Нотингам Форест е с шест шева на главата след бурна радост при първия гол за сезона

  • 18 авг 2025 | 13:29
  • 943
  • 0
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 4449
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 10045
  • 5
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 14162
  • 33
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 12636
  • 22
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 14148
  • 12
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 22239
  • 10
ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

ФИФА иска Световно клубно на всеки две години и още повече отбори

  • 18 авг 2025 | 13:13
  • 4449
  • 8