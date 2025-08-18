Изненада: Интер следи ситуацията около Онана

Ръководството на Интер следи отблизо развитието на ситуацията около вратаря на Манчестър Юнайтед Андре Онана, съобщава ексклузивно вестник “Сън”. Камерунецът пристигна на “Олд Трафорд” преди две години именно от “Джузепе Меаца”, където остави отлични впечатления в един единствен изигран сезон, в който “нерадзурите” достигнаха до финала в Шампионската лига, загубен от Манчестър Сити.

Ситуацията на Онана остава неясна, след като мениджърът на англичаните Рубен Аморим вчера открито заяви, че оставането на стража извън групата е лично негово решение и не се дължи на физически проблеми. Различни източници твърдят, че португалският наставник би искал да бъде привлечен нов вратар, но в настоящата ситуация не е ясно дали това е възможно да се случи. Те са свързвани най-вече с вратаря на Роял Антверп Сене Ламенс.

От Интер пък имат голямо желание да върнат вратаря на тима, смятайки, че той ще е склонен да приеме подобно предложение, особено след отличните изяви в единствения си сезон в тима. Италианците биха подходили към възможността за подобна сделка единствено ако преценят, че условията по такава ще са удовлетворяващи за клуба. “Нерадзурите” опитват да обновят своя състав, който често бе критикуван в последните години поради високата си средна възраст. Настоящият вратар на тима Ян Зомер е на 36 години, а Онана едва на 29 и с по-сериозни перспективи за своята кариера в следващите няколко години.

Снимки: Gettyimages