  Интер е близо до сделка с Болоня за халф

  18 авг 2025
Интер и Болоня са близо до разбирателство за полузащитника на “нерадзурите” Кристиян Аслани, съобщава Фабрицио Романо.

23-годишният албански национал ще премине при “рособлу” за сума от около 10 млн. евро. Интер ще има и солиден процент от бъдеща продажба - близо 40%.

Самият футболист е отворен към трансфера, като все пак преговорите между представителите на играча и Болоня за условията по неговия договор продължават. Очаква се той да подпише контракт за 5 години.

Аслани дойде в Интер през 2022 г. от Емполи. Оттогава той изигра за “нерадзурите” 99 мача, в които вкара 4 гола и даде 5 асистенции, но така и не успя да се утвърди като титуляр.

Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято
Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято

Интер е близо и до финализирането на друга продажба - на Никола Залевски в Аталанта. Същевременно продължават да буксуват преговорите за така желания нападател на бергамаските Адемола Луукман.

Снимки: Imago

