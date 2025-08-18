Интер е близо до сделка с Болоня за халф

Интер и Болоня са близо до разбирателство за полузащитника на “нерадзурите” Кристиян Аслани, съобщава Фабрицио Романо.

23-годишният албански национал ще премине при “рособлу” за сума от около 10 млн. евро. Интер ще има и солиден процент от бъдеща продажба - близо 40%.

🚨 NEW: Bologna are ‘confident’ to get a deal done for Kristjan Asllani, with #Inter receiving a fee close to €10M + 40% sell-on clause. 💰



The contract details are also being discussed with the player’s camp. 🇦🇱



[via @FabrizioRomano] pic.twitter.com/jvsk54V2HA — Inter Xtra (@Inter_Xtra) August 18, 2025

Самият футболист е отворен към трансфера, като все пак преговорите между представителите на играча и Болоня за условията по неговия договор продължават. Очаква се той да подпише контракт за 5 години.

Аслани дойде в Интер през 2022 г. от Емполи. Оттогава той изигра за “нерадзурите” 99 мача, в които вкара 4 гола и даде 5 асистенции, но така и не успя да се утвърди като титуляр.

Интер е близо и до финализирането на друга продажба - на Никола Залевски в Аталанта. Същевременно продължават да буксуват преговорите за така желания нападател на бергамаските Адемола Луукман.

Снимки: Imago