Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Треньорите в Бундеслигата са единодушни кой ще е новият шампион

Треньорите в Бундеслигата са единодушни кой ще е новият шампион

  • 20 авг 2025 | 13:10
  • 728
  • 0

Защитаващият титлата си в Германия Байерн (Мюнхен) е абсолютен фаворит за защитата й, според треньорите в Бундеслигата, предаде ДПА.

Сезонът започва в петък, когато баварците са домакини на РБ Лайпциг, а новият треньор на Вердер (Бремен) Хорст Щефан обобщи мнението на колегите си, че мюнхенци "просто имат най-добрия отбор". Байерн спечели всяко първенство от 2013 г. насам, с изключение на 2024, когато триумфира Байер (Леверкузен).

Няколко треньори вярваха преди 12 месеца, че тимът от Леверкузен може да повтори успеха си, но Байерн победи с разлика от 13 точки и сега има пълен консенсус, че отборът от Мюнхен отново ще спечели.

"Разликата в точките бе голяма и миналия сезон. Ето защо не вярвам, че другите отбори ще скъсят разликата от Байерн", каза треньорът на Хайденхайм Франк Шмид. Треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер добави, че конкурентите ще бъдат по-близо този сезон, но "Байерн отново ще бъде на върха в края".

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Коло Муани отказва на други отбори, продължава да изчаква търпеливо Ювентус

Коло Муани отказва на други отбори, продължава да изчаква търпеливо Ювентус

  • 20 авг 2025 | 13:47
  • 508
  • 1
Гуардиола обясни избора си за капитан на Манчестър Сити

Гуардиола обясни избора си за капитан на Манчестър Сити

  • 20 авг 2025 | 13:41
  • 998
  • 0
От Барселона търсят купувач на един от най-перспективните си юноши, за да облекчат финансовата ситуация

От Барселона търсят купувач на един от най-перспективните си юноши, за да облекчат финансовата ситуация

  • 20 авг 2025 | 12:40
  • 2737
  • 2
Рома официално обяви исторически трансфер и взе крило от Астън Вила

Рома официално обяви исторически трансфер и взе крило от Астън Вила

  • 20 авг 2025 | 12:33
  • 4288
  • 1
Мбапе: Беше много важно да започнем с победа

Мбапе: Беше много важно да започнем с победа

  • 20 авг 2025 | 12:01
  • 996
  • 2
Единият от побойниците в Марсилия най-вероятно ще заиграе в Серия А

Единият от побойниците в Марсилия най-вероятно ще заиграе в Серия А

  • 20 авг 2025 | 11:47
  • 1714
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

Сангаре и Костадинов тренират преди двубоя срещу АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 10:43
  • 11831
  • 27
Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

Руи Мота: Искаме да побеждаваме и утре няма да е различно

  • 20 авг 2025 | 10:11
  • 7009
  • 5
Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

Левскарите изкупиха два сектора за сблъсъка с АЗ Алкмаар

  • 20 авг 2025 | 14:21
  • 9750
  • 16
България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

България гони задължителен успех с точна разлика в Нидерландия

  • 20 авг 2025 | 07:00
  • 12896
  • 5
Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

Клубове от Нидерландия следят Светослав Вуцов

  • 20 авг 2025 | 07:32
  • 24559
  • 18
Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

Още четири напрегнати сблъсъка в плейофа на Шампионската лига

  • 20 авг 2025 | 07:58
  • 9838
  • 2