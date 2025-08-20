Треньорите в Бундеслигата са единодушни кой ще е новият шампион

Защитаващият титлата си в Германия Байерн (Мюнхен) е абсолютен фаворит за защитата й, според треньорите в Бундеслигата, предаде ДПА.

Сезонът започва в петък, когато баварците са домакини на РБ Лайпциг, а новият треньор на Вердер (Бремен) Хорст Щефан обобщи мнението на колегите си, че мюнхенци "просто имат най-добрия отбор". Байерн спечели всяко първенство от 2013 г. насам, с изключение на 2024, когато триумфира Байер (Леверкузен).

In a poll conducted by @dpa, all 18 Bundesliga coaches have predicted that Bayern will win the title this season



"They simply have the best team", said Werder Bremen coach Horst Steffen



"The gap was already very big last year. That's why I don't think the other teams can close… pic.twitter.com/FPzkyXq6CM — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) August 20, 2025

Няколко треньори вярваха преди 12 месеца, че тимът от Леверкузен може да повтори успеха си, но Байерн победи с разлика от 13 точки и сега има пълен консенсус, че отборът от Мюнхен отново ще спечели.

"Разликата в точките бе голяма и миналия сезон. Ето защо не вярвам, че другите отбори ще скъсят разликата от Байерн", каза треньорът на Хайденхайм Франк Шмид. Треньорът на Фрайбург Юлиан Шустер добави, че конкурентите ще бъдат по-близо този сезон, но "Байерн отново ще бъде на върха в края".