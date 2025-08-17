Кейн посочи фаворитите си в ШЛ и похвали Ямал

Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн разкри кои според него са основните фаворити за спечелване на Шампионската лига през новия сезон.
Кейн: Лятото беше кратко, но работихме добре
„Мисля, че тази Шампионска лига ще бъде същата като всяка година. Байерн ще бъде един от претендентите, заедно с Пари Сен Жермен, Реал Мадрид, Барселона, Манчестър Сити, Ливърпул. Всички големи отбори ще се борят за трофея. Финалът е все още далеч“, заяви Кейн пред Marca. Нападателят отбеляза, че играчите на Байерн с нетърпение очакват жребия, за да разберат първия си съперник в турнира. Според него обаче отборът сега е по-фокусиран върху Бундеслигата. В миналия сезон на ШЛ баварците стигнаха до четвъртфиналите, където загубиха от Интер (3:4 с общ резултат).
В интервюто си за мадридското издание голмайсторът на Байерн също така не спести своите похвали за суперталанта на Барселона Ламин Ямал. „Той е фантастичен играч. Разбира се, фактът, че прави това, което прави на толкова млада възраст, е невероятен. Изглежда, че има голямо бъдеще пред него. Да видим дали ще играем с Барселона в ШЛ тази година. Радвам се за него, той е фантастичен футболист“, добави капитанът на Англия.
Снимки: Imago