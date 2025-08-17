Популярни
  Кейн посочи фаворитите си в ШЛ и похвали Ямал

Кейн посочи фаворитите си в ШЛ и похвали Ямал

  • 17 авг 2025 | 20:45
Нападателят на Байерн (Мюнхен) Хари Кейн разкри кои според него са основните фаворити за спечелване на Шампионската лига през новия сезон.

„Мисля, че тази Шампионска лига ще бъде същата като всяка година. Байерн ще бъде един от претендентите, заедно с Пари Сен Жермен, Реал Мадрид, Барселона, Манчестър Сити, Ливърпул. Всички големи отбори ще се борят за трофея. Финалът е все още далеч“, заяви Кейн пред Marca. Нападателят отбеляза, че играчите на Байерн с нетърпение очакват жребия, за да разберат първия си съперник в турнира. Според него обаче отборът сега е по-фокусиран върху Бундеслигата. В миналия сезон на ШЛ баварците стигнаха до четвъртфиналите, където загубиха от Интер (3:4 с общ резултат).

В интервюто си за мадридското издание голмайсторът на Байерн също така не спести своите похвали за суперталанта на Барселона Ламин Ямал. „Той е фантастичен играч. Разбира се, фактът, че прави това, което прави на толкова млада възраст, е невероятен. Изглежда, че има голямо бъдеще пред него. Да видим дали ще играем с Барселона в ШЛ тази година. Радвам се за него, той е фантастичен футболист“, добави капитанът на Англия.

Снимки: Imago

