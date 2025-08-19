От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

Ръководството на Нюкасъл продължава да търси алтернативи за подсилването си в атака и в плановете вече влизат и далеч по-изненадващи имена като Йорген Странд Ларсен, информира авторитетното издание “Атлетик”. Медията допълва, че “свраките” вече са се свързали с представители на футболиста, за да проучат възможностите около подобна сделка и са получили много позитивни сигнали. Въпреки това норвежецът е дал ясно да се разбере, че няма намерение на този етап да осъществява натиск към ръководството на “вълците” да бъде пуснат на “Сейнт Джеймсис Парк”. Футболистът е оценяван на около 30 милиона евро, но не е ясно каква цена ще поискат от “Молиню”. за да го пуснат. През миналата година Йорген Странд Ларсен впечатли с изявите си и записа 14 гола и 5 асистенции в 38 двубоя във всички турнири с екипа на Уулвърхамптън.

От Нюкасъл отправиха втора оферта за Уиса, този път са уверени, че ще бъде приета

Вчера медиите на Острова съобщиха, че от Нюкасъл са отправили нова подобрена оферта за най-голямата си цел за атаката в момента - Йоан Уиса, но за момента не са получили конкретен отговор от Брентфорд. Предложението е било на стойност 35 милиона, но различни източници спекулират, че то отново ще бъде отхвърлено, тъй като “пчеличките” са поставили много по-висока цена на своя нападател. Нюкасъл продължава да има сериозни проблеми в офанзивен план след разрива между клуба и доскорошната звезда на тима Александър Исак, който отказва да играе за “свраките” и настоява да бъде продаден на Ливърпул.

Снимки: Gettyimages