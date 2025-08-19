Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Нюкасъл
  3. От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

От Нюкасъл разглеждат изненадващи варианти за нов нападател

  • 19 авг 2025 | 11:34
  • 906
  • 0

Ръководството на Нюкасъл продължава да търси алтернативи за подсилването си в атака и в плановете вече влизат и далеч по-изненадващи имена като Йорген Странд Ларсен, информира авторитетното издание “Атлетик”. Медията допълва, че “свраките” вече са се свързали с представители на футболиста, за да проучат възможностите около подобна сделка и са получили много позитивни сигнали. Въпреки това норвежецът е дал ясно да се разбере, че няма намерение на този етап да осъществява натиск към ръководството на “вълците” да бъде пуснат на “Сейнт Джеймсис Парк”. Футболистът е оценяван на около 30 милиона евро, но не е ясно каква цена ще поискат от “Молиню”. за да го пуснат. През миналата година Йорген Странд Ларсен впечатли с изявите си и записа 14 гола и 5 асистенции в 38 двубоя във всички турнири с екипа на Уулвърхамптън.

От Нюкасъл отправиха втора оферта за Уиса, този път са уверени, че ще бъде приета
От Нюкасъл отправиха втора оферта за Уиса, този път са уверени, че ще бъде приета

Вчера медиите на Острова съобщиха, че от Нюкасъл са отправили нова подобрена оферта за най-голямата си цел за атаката в момента - Йоан Уиса, но за момента не са получили конкретен отговор от Брентфорд. Предложението е било на стойност 35 милиона, но различни източници спекулират, че то отново ще бъде отхвърлено, тъй като “пчеличките” са поставили много по-висока цена на своя нападател. Нюкасъл продължава да има сериозни проблеми в офанзивен план след разрива между клуба и доскорошната звезда на тима Александър Исак, който отказва да играе за “свраките” и настоява да бъде продаден на Ливърпул.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 5654
  • 6
Галатасарай посяга към Аканжи

Галатасарай посяга към Аканжи

  • 19 авг 2025 | 06:55
  • 2997
  • 0
Джаксън попадна в шортлиста на Вила

Джаксън попадна в шортлиста на Вила

  • 19 авг 2025 | 06:33
  • 3187
  • 2
Реал може да даде 25 милиона за Конате, но Ливърпул иска много повече

Реал може да даде 25 милиона за Конате, но Ливърпул иска много повече

  • 19 авг 2025 | 05:48
  • 6942
  • 2
Анчелоти няма да вика Винисиус за следващите квалификации

Анчелоти няма да вика Винисиус за следващите квалификации

  • 19 авг 2025 | 05:38
  • 4414
  • 1
И Наполи иска Хойлунд

И Наполи иска Хойлунд

  • 19 авг 2025 | 02:41
  • 4482
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Феновете на Левски изкупиха над 25 000 билета за два часа

Феновете на Левски изкупиха над 25 000 билета за два часа

  • 19 авг 2025 | 11:56
  • 10708
  • 52
Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

Реал Мадрид започва новия сезон срещу Осасуна

  • 19 авг 2025 | 07:35
  • 5654
  • 6
Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

Моралес за проблемите на ЦСКА в атака: Липсва агресия и индивидуална отговорност

  • 19 авг 2025 | 09:00
  • 2957
  • 3
Левски погаси още 220 000 лева към НАП

Левски погаси още 220 000 лева към НАП

  • 19 авг 2025 | 12:10
  • 745
  • 0
Време е за първите плейофи в Шампионската лига

Време е за първите плейофи в Шампионската лига

  • 19 авг 2025 | 08:10
  • 7442
  • 1
Левски преотстъпи талант във Втора лига

Левски преотстъпи талант във Втора лига

  • 19 авг 2025 | 10:16
  • 6859
  • 5