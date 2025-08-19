Популярни
  19 авг 2025
Крауч с поредната си силна медийна изява, напусна в ефир, за да хване самолет и да отиде на концерт

Бившият английски национал Питър Крауч за пореден път влезе в полезрението на феновете с поредната си забавна медийна изява. Бившият централен нападател на Ливърпул и Тотнъм, който се изявяваше като анализатор по време на един от най-очакваните двубои от откриващия кръг в Премиър лийг, а именно този между Астън Вила и Нюкасъл, завършил при 0:0, напусна функцията си на живо в ефир с обяснението, че има да хваща полет, защото ще пътува за Дъблин. Причина за действията на Крауч пък е, че той е искал да пътува за ирландската столица, където да присъства на поредния концерт на легендарната английска група Oasis, която се завърна на сцена след 16 години присъствие със серия от концерти, които предизвикаха страхотни вълнения в цялата страна.

Oasis е една от най-обичаните британски групи и често са определяни като “новите Бийтълс” от фенове и музикални критици. Братята Лиъм и Ноел Галахър пък са известни със своите пристрастия към Манчестър Сити, а на шоутата в родния им Манчестър мениджърът на “гражданите” Джосеп Гуардиола дори бе поздравен специално.

Снимки: Gettyimages

