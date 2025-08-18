Ливърпул направи поредна доходна продажба

Ливърпул осъществи нова продажба. 19-годишният Бен Доук официално премина в Борнемут за 25 милиона лири. Крилото подписа петгодишен договор с новия клуб. В контракта има опция, с която мърсисайдци могат да го купят обратно за определена сума.

Интерес към Доук имаше и от други клубове от Висшата лига, както и от португалския гранд Порто. Той пристигна на “Анфийлд” от Селтик през 2022 г. и участва в 10 мача за Ливърпул. Шотландският национал имаше отличен престой под наем в Мидълзбро миналия сезон.

BREAKING: Bournemouth have completed the signing of Ben Gannon Doak from Liverpool for around £25m 🍒 pic.twitter.com/bbz8EnqXbK — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) August 18, 2025

Доук е осмият футболист, който Ливърпул продава това лято. За тях “червените” получиха над 200 милиона лири.

Следвай ни:

Снимки: Imago