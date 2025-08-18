Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Ливърпул направи поредна доходна продажба

Ливърпул направи поредна доходна продажба

  • 18 авг 2025 | 21:11
  • 5106
  • 1

Ливърпул осъществи нова продажба. 19-годишният Бен Доук официално премина в Борнемут за 25 милиона лири. Крилото подписа петгодишен договор с новия клуб. В контракта има опция, с която мърсисайдци могат да го купят обратно за определена сума.

Интерес към Доук имаше и от други клубове от Висшата лига, както и от португалския гранд Порто. Той пристигна на “Анфийлд” от Селтик през 2022 г. и участва в 10 мача за Ливърпул. Шотландският национал имаше отличен престой под наем в Мидълзбро миналия сезон.

Доук е осмият футболист, който Ливърпул продава това лято. За тях “червените” получиха над 200 милиона лири.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли

Рома и Астън Вила се разбраха за Бейли

  • 18 авг 2025 | 19:26
  • 1264
  • 2
Свързват защитник на Интер с Челси

Свързват защитник на Интер с Челси

  • 18 авг 2025 | 19:16
  • 1266
  • 0
Джейми Варди може да премине в Селтик

Джейми Варди може да премине в Селтик

  • 18 авг 2025 | 19:12
  • 1176
  • 0
Играе се последният мач за Купата на Германия тази вечер

Играе се последният мач за Купата на Германия тази вечер

  • 18 авг 2025 | 22:47
  • 1760
  • 1
Кристиан Ромеро ще се врече във вярност на Тотнъм

Кристиан Ромеро ще се врече във вярност на Тотнъм

  • 18 авг 2025 | 18:39
  • 2776
  • 1
Санчес: С малко късмет можехме да вкараме един или два гола

Санчес: С малко късмет можехме да вкараме един или два гола

  • 18 авг 2025 | 17:42
  • 1064
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

Септември обърна Добруджа за първа победа, изравни ЦСКА и прати Славия на дъното в efbet Лига

  • 18 авг 2025 | 20:52
  • 14433
  • 36
Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

Преговорите започнаха: смяната на собствеността отново е на дневен ред, ето кой иска Берое

  • 18 авг 2025 | 15:12
  • 36407
  • 73
България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

България без Филип Кръстев срещу Испания и Грузия, Десподов се завръща

  • 18 авг 2025 | 13:00
  • 29950
  • 60
БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

БФС продаде 35 000 билета за мача с Испания

  • 18 авг 2025 | 11:59
  • 21673
  • 51
Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

Александър Везенков пред Sportal.bg - за националния отбор, критиците, контузията си и шансовете да играе срещу Нидерландия

  • 18 авг 2025 | 07:16
  • 19011
  • 13
Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

Арсенал отхвърли изненадващо предложение на Реал за размяна на играчи

  • 18 авг 2025 | 10:33
  • 33661
  • 16