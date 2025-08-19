Аталанта се доближава до голмайстора на Лече след отказа на Фулъм

От Аталанта са близо до привличането на нападателя на Лече Никола Кръстович, съобщават Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио. Преговорите между двата клуба са във финалната фаза, като се очаква сделката да бъде за около 25 млн. евро плюс бонуси.

Аталанта напредва по привличането на заместник на Луукман

Преди да се насочи към черногорския национал, Аталанта направи неуспешен опит да купи Родриго Муниз за 40 млн. евро, но срещна отказа на неговия клуб Фулъм. Вместо да представят нова оферта на клуба от Премиър лийг, бергамаските се ориентираха към по-евтината опция в лицето на Кръстович, който е свързван и с Рома. 25-годишният играч е водещият голмайстор на Лече през последните два сезона, като има 20 попадения и 7 асистенции в 75 мача за тима.

🚨⚫️🔵 Atalanta are closing in on deal to sign Nikola Krstović from Lecce, final details being sorted.



Rodrigo Muniz deal off as Fulham didn’t accept Atalanta €40m proposal. ❌ pic.twitter.com/pzkWNqh7j0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2025

Според Николо Скира “джалоросите” вече са набелязали негов заместник, а именно 23-годишният сръбски национал Никола Щулич от белгийския Шарлероа.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages