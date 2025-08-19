Аталанта се доближава до голмайстора на Лече след отказа на Фулъм

Популярни
  • 19 авг 2025 | 20:05
  • 705
  • 0
От Аталанта са близо до привличането на нападателя на Лече Никола Кръстович, съобщават Фабрицио Романо и Джанлука Ди Марцио. Преговорите между двата клуба са във финалната фаза, като се очаква сделката да бъде за около 25 млн. евро плюс бонуси.

Преди да се насочи към черногорския национал, Аталанта направи неуспешен опит да купи Родриго Муниз за 40 млн. евро, но срещна отказа на неговия клуб Фулъм. Вместо да представят нова оферта на клуба от Премиър лийг, бергамаските се ориентираха към по-евтината опция в лицето на Кръстович, който е свързван и с Рома. 25-годишният играч е водещият голмайстор на Лече през последните два сезона, като има 20 попадения и 7 асистенции в 75 мача за тима.

Според Николо Скира “джалоросите” вече са набелязали негов заместник, а именно 23-годишният сръбски национал Никола Щулич от белгийския Шарлероа.

Снимки: Gettyimages

