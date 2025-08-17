Популярни
Интер ще продаде на Аталанта играч, когото купи през това лято

Отборите на Интер и Аталанта са постигнали споразумение за трансфера на левия халф-бек Никола Залевски в състава от Бергамо, съобщават италианските медии. Сделката е на стойност от около 17 млн. евро.

Любопитното е, че в началото на това лято Интер купи Залевски от Рома срещу 6,3 млн. евро. Това се случи, след като през зимата полският национал се присъедини към „нерадзурите“ първоначално под наем, оценен на 600 хиляди евро. Преминалият през школата на римляните 23-годишен играч записа едва 17 двубоя с 1 гол и 1 асистенция за миланския гранд. За „вълците“ пък той има общо 123 срещи с 2 попадения и 9 асистенции.

Продажбата на Залевски означава, че за около месец и половина той донесе печалба на Интер от порядъка на 10 млн. евро.

