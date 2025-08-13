Популярни
Аталанта напредва по привличането на заместник на Луукман

  • 13 авг 2025 | 14:41
  • 405
  • 0
Аталанта напредва по привличането на заместник на Луукман

От Аталанта се приближават все повече към привличането на нападателя на Фулъм Родриго Муниз, информира италианският журналист Джанлука Ди Марцио. Очаква се италианците да платят за бразилеца около 35 милиона евро. Именно той е избран от шефовете на “богинята” за заместник на Адемола Луукман, който се очаква да напусне в посока Интер. Муниз, който е собственост на лондончани от 2001 година, е оценяван на около 20 милиона евро в момента. Той направи великолепен сезон през миналата кампания, когато записа 11 гола и 2 асистенции в 36 двубоя. В Аталанта също тече сериозно обновление на отбора, след като бяха напуснати от Джан Пиеро Гасперини и начело на тима застана Иван Юрич.

Снимки: Gettyimages

