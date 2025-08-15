Челси отхвърли "обидна" оферта от Борусия за Чуквуемека

Ръководството на Челси незабавно е отхвърлило последната оферта на Борусия (Дортмунд) за халфа Карни Чуквуемека. Предложението е било за нов наем със задължителна опция за закупуване в размер на 20 милиона евро плюс сериозен процент от бъдеща продажба. Според Фабрицио Романо на "Стамфорд Бридж" са определили тази оферта като "обидна".

"Скай спортс" добавя, че лондончани нямат никакво намерение да преотстъпват отново 21-годишния англичанин, който във втората половина от миналия сезон игра под наем именно в Борусия. От Челси са склонни да продадат Чуквуемека само са сума, която е близка до неговата освобождаваща клауза. Тя е в размер на 40 милиона паунда.

Желанието на самия футболист е да продължи да играе за Борусия (Дортмунд). През миналата кампания той записа 17 мача във всички турнири за "жълто-черните", като отбеляза един гол.