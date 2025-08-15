Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. От Байерн са започнали преговори с Челси за Нкунку

От Байерн са започнали преговори с Челси за Нкунку

  • 15 авг 2025 | 15:32
  • 838
  • 1
От Байерн са започнали преговори с Челси за Нкунку

Ръководството на Байерн (Мюнхен) е започнало преговори с колегите си от Челси за Кристофър Нкунку, информира италианският журналист Фабрицио Романо. Французинът има богат опит в Бундеслигата, след като в продължение на четири години бе част от РБ Лайпциг, където впечатли с изявите си и именно така си осигури преминаване на “Стамфорд Бридж” през 2023 година. Той обаче така и не успя да се наложи при “сините”, където през цялото време бе със статут на резерва. Шефовете на баварците са сигурни, че футболистът се нуждае от това да бъде освободен психически, за да покаже отново качествата си, което би могло да се случи на “Алианц Арена”. Германският шампион загуби през това лято легендата Томас Мюлер, Льорой Сане, който премина със свободен трансфер в Галатасарай, а се очаква до дни Кингсли Коман да се присъедини към Ал-Насър в Саудитска Арабия.

В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия
В Щутгарт са решени да се справят с Байерн на финала за Суперкупата на Германия

В Байерн вече привлякоха Луис Диас от Ливърпул, но искат допълнително подсилване в предни позиции. Първият избор бе Ник Волтемаде от Щутгарт, но “швабите” твърдо отказват да се разделят с играча. Именно поради тази причина от Байерн са се насочили към Кристофър Нкунку с идеята, че той може да бъде привлечен за доста по-ниска сума. В момента френският нападател е оценяван на около 35 милиона евро, а Венсан Компани цени високо и неговата вариативност и възможността да играе качествено на няколко различни позиции.

Байерн разреши на Коман да лети, за да финализира трансфера си в Ал-Насър
Байерн разреши на Коман да лети, за да финализира трансфера си в Ал-Насър
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

От РБ Лайпциг официално взеха нападател на Мъри Стоилов за заместник на Шешко

От РБ Лайпциг официално взеха нападател на Мъри Стоилов за заместник на Шешко

  • 15 авг 2025 | 13:48
  • 4339
  • 1
Челси подписва нов договор с Кукурея

Челси подписва нов договор с Кукурея

  • 15 авг 2025 | 13:05
  • 2004
  • 2
Мареска: Трябва ни централен защитник

Мареска: Трябва ни централен защитник

  • 15 авг 2025 | 12:55
  • 1632
  • 1
Компани: Можеш да кажеш, че Суперкупата не е важна само ако не си я печелил

Компани: Можеш да кажеш, че Суперкупата не е важна само ако не си я печелил

  • 15 авг 2025 | 12:43
  • 1381
  • 2
Мениджърът на Брайтън очаква трансферната цел на Ман Юнайтед да остане

Мениджърът на Брайтън очаква трансферната цел на Ман Юнайтед да остане

  • 15 авг 2025 | 12:03
  • 4173
  • 1
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Манчестър Юнайтед - Арсенал

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за Манчестър Юнайтед - Арсенал

  • 15 авг 2025 | 11:48
  • 4678
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Левски взе национал на Северна Македония

Левски взе национал на Северна Македония

  • 15 авг 2025 | 15:40
  • 13752
  • 26
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 15783
  • 46
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 23511
  • 30
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 3584
  • 5
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 13068
  • 23
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 14940
  • 12