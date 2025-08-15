От Байерн са започнали преговори с Челси за Нкунку

Ръководството на Байерн (Мюнхен) е започнало преговори с колегите си от Челси за Кристофър Нкунку, информира италианският журналист Фабрицио Романо. Французинът има богат опит в Бундеслигата, след като в продължение на четири години бе част от РБ Лайпциг, където впечатли с изявите си и именно така си осигури преминаване на “Стамфорд Бридж” през 2023 година. Той обаче така и не успя да се наложи при “сините”, където през цялото време бе със статут на резерва. Шефовете на баварците са сигурни, че футболистът се нуждае от това да бъде освободен психически, за да покаже отново качествата си, което би могло да се случи на “Алианц Арена”. Германският шампион загуби през това лято легендата Томас Мюлер, Льорой Сане, който премина със свободен трансфер в Галатасарай, а се очаква до дни Кингсли Коман да се присъедини към Ал-Насър в Саудитска Арабия.

В Байерн вече привлякоха Луис Диас от Ливърпул, но искат допълнително подсилване в предни позиции. Първият избор бе Ник Волтемаде от Щутгарт, но “швабите” твърдо отказват да се разделят с играча. Именно поради тази причина от Байерн са се насочили към Кристофър Нкунку с идеята, че той може да бъде привлечен за доста по-ниска сума. В момента френският нападател е оценяван на около 35 милиона евро, а Венсан Компани цени високо и неговата вариативност и възможността да играе качествено на няколко различни позиции.

