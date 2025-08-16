Популярни
Байерн не губи надежда, че ще изпревари Челси за Чави Симонс

Халфът на РБ Лайпциг Чави Симонс продължава да е в трансферните планове на Байерн (Мюнхен). Нещо повече - баварците до последно ще се опитват да измъкнат 22-годишния футболист под носа на Челси, който е фаворит за подписа му.

В последните дни от Байерн са отправили няколко запитвания за Симонс, но неговото желание е да премине в Челси. Нидерландецът дори вече е договорил личните си условия с клуба от “Стамфорд Бридж”.

Любопитен детайл е, че Челси смята да финансира трансфера с парите, които ще получи от Байерн за Кристофър Нкунку. По този начин, баварците на практика ще помогнат на “сините” от Лондон да купят футболист, към когото самите те имат интерес.

Байерн със сигурност ще се опита да привлече още един офанзивен играч, след като снощи официално продаде Кингсли Коман на саудитския Ал-Насър.

Снимки: Imago

