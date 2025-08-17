Популярни
Марк Маркес ще гони първата си победа в Гран При на Австрия, ще има ли кой да го спре?

  17 авг 2025 | 08:00
  • 1420
  • 0

Надпреварата за Гран При на Австрия е една от малкото в календара на MotoGP, в които Марк Маркес е участвал, но никога не е печелил и днес испанецът ще се опита да промени това.

"Ред Бул Ринг" е сред малкото писти, на които Маркес още не е печелил
"Ред Бул Ринг" е сред малкото писти, на които Маркес още не е печелил

Вчера той постигна първия си успех на пистата „Ред Бул Ринг“, след като триумфира в спринтовото състезание на австрийското трасе. Той стори това, стартирайки от четвъртата позиция, която той си заслужи след падането си в края на квалификацията.

То не му позволи да се бори за полпозишъна, който изненадващо беше спечелен от Марко Бедзеки с Априлия. Италианският пилот ще раздели първата редица с Алекс Маркес и Франческо Баная, които ще потеглят втори и трети. По-малкият от братята Маркес ще трябва да мине през дългата обиколка в началните етапи на днешното състезание, а това наказание му беше дадено заради инцидента между него и Жоан Мир в Чехия преди месец.

Марко Бедзеки спечели неочакван полпозишън за Гран При на Австрия
Марко Бедзеки спечели неочакван полпозишън за Гран При на Австрия

На втората редица, освен Марк Маркес, ще застанат още Енеа Бастианини и Фермин Алдегер, а зад тях топ 10 на старта ще оформят Педро Акоста, Франко Морбидели, Раул Фернандес и Мир. В днешното състезание участие ще вземат 20 пилоти, тъй като Маверик Винялес и Сомкиат Чантра отсъстват заради контузии. Винялес започна уикенда в Австрия, но се оттегли след квалификацията, докато Чантра продължава да се възстановява от травмата на коляното, която той получи в края на юни. Тайландецът със сигурност ще пропусне и Гран При на Унгария другата седмица, когато неговото място в LCR Хонда ще бъде заето от Алейш Еспаргаро.

Състезанието за Гран При на Австрия, 13-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде следена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg

