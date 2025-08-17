Марк Маркес ще гони първата си победа в Гран При на Австрия, ще има ли кой да го спре?

Надпреварата за Гран При на Австрия е една от малкото в календара на MotoGP, в които Марк Маркес е участвал, но никога не е печелил и днес испанецът ще се опита да промени това.

"Ред Бул Ринг" е сред малкото писти, на които Маркес още не е печелил

Вчера той постигна първия си успех на пистата „Ред Бул Ринг“, след като триумфира в спринтовото състезание на австрийското трасе. Той стори това, стартирайки от четвъртата позиция, която той си заслужи след падането си в края на квалификацията.

То не му позволи да се бори за полпозишъна, който изненадващо беше спечелен от Марко Бедзеки с Априлия. Италианският пилот ще раздели първата редица с Алекс Маркес и Франческо Баная, които ще потеглят втори и трети. По-малкият от братята Маркес ще трябва да мине през дългата обиколка в началните етапи на днешното състезание, а това наказание му беше дадено заради инцидента между него и Жоан Мир в Чехия преди месец.

Марко Бедзеки спечели неочакван полпозишън за Гран При на Австрия

На втората редица, освен Марк Маркес, ще застанат още Енеа Бастианини и Фермин Алдегер, а зад тях топ 10 на старта ще оформят Педро Акоста, Франко Морбидели, Раул Фернандес и Мир. В днешното състезание участие ще вземат 20 пилоти, тъй като Маверик Винялес и Сомкиат Чантра отсъстват заради контузии. Винялес започна уикенда в Австрия, но се оттегли след квалификацията, докато Чантра продължава да се възстановява от травмата на коляното, която той получи в края на юни. Тайландецът със сигурност ще пропусне и Гран При на Унгария другата седмица, когато неговото място в LCR Хонда ще бъде заето от Алейш Еспаргаро.

Състезанието за Гран При на Австрия, 13-ти кръг за сезон 2025 в MotoGP, стартира в 15:00 часа българско време и ще може да бъде следена на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP

Снимки: Sportal.bg