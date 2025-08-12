Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. "Ред Бул Ринг" е сред малкото писти, на които Маркес още не е печелил

"Ред Бул Ринг" е сред малкото писти, на които Маркес още не е печелил

  • 12 авг 2025 | 14:42
  • 255
  • 0

Колкото и странно да звучи в календара на MotoGP все още се намират писти, на които Марк Маркес се е състезавал, но никога не е печелил. Едно от тези трасета е „Ред Бул Ринг“, където този уикенд ще се проведе надпреварата за Гран При на Австрия.

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати
MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

Австрийската писта се завърна в календара на MotoGP през 2016 година, но в своите осем старта на „Ред Бул Ринг“ Маркес така и не е намирал пътя към най-високото стъпало на подиума. Испанецът има три призови класирания край Шпилберг, постигнати в три последователни години – 2017, 2018 и 2019. И в трите случая той завърши на второто място. През 2017 и 2019 тогавашният пилот на Хонда бе победен по драматичен начин от Андреа Довициозо, а през 2018 той завърши зад Хорхе Лоренцо.

Въпреки че никога не е печелил в Австрия, Маркес ще бъде големият фаворит за победата този уикенд. В последните пет кръга преди лятната пауза испанецът постигна пет поредни двойни победи, триумфирайки в спринтовете и състезанията в Арагон, Италия, Нидерландия, Германия и Чехия.

Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP
Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

Освен „Ред Бул Ринг“ другите писти в настоящия календар на MotoGP, на които Маркес е стартирал, но никога не е печелил, са „Мандалика“ в Индонезия и „Портимао“ в Португалия. И двете писти обаче влязоха в календара на световния шампионат в периода, когато Маркес изпитваше сериозни затруднения след тежката си контузия и със слабия мотор на Хонда, така че той реално е имал само по един реален шанс да се бори за първото място на тях, с Грезини Дукати през 2024 година.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

Бъдещето на Хамилтън във Ферари зависи изцяло от британеца

  • 12 авг 2025 | 13:49
  • 2747
  • 0
Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

Зак Браун: Формула 1 винаги ще бъде водещият приоритет за Макларън

  • 12 авг 2025 | 13:30
  • 614
  • 0
Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

Фитипалди: Ако имах отбор и можех да избирам, щях да взема Верстапен

  • 12 авг 2025 | 13:03
  • 884
  • 1
MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

  • 12 авг 2025 | 12:44
  • 867
  • 1
Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

Наистина ли никой не е искал поста на Васьор?

  • 11 авг 2025 | 18:38
  • 6195
  • 2
Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

Шумахер: Тото Волф няма да се откаже от Верстапен

  • 11 авг 2025 | 17:12
  • 2591
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 20268
  • 21
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 27472
  • 8
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 16268
  • 50
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 23691
  • 67
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 18089
  • 18
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 16633
  • 46