"Ред Бул Ринг" е сред малкото писти, на които Маркес още не е печелил

Колкото и странно да звучи в календара на MotoGP все още се намират писти, на които Марк Маркес се е състезавал, но никога не е печелил. Едно от тези трасета е „Ред Бул Ринг“, където този уикенд ще се проведе надпреварата за Гран При на Австрия.

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

Австрийската писта се завърна в календара на MotoGP през 2016 година, но в своите осем старта на „Ред Бул Ринг“ Маркес така и не е намирал пътя към най-високото стъпало на подиума. Испанецът има три призови класирания край Шпилберг, постигнати в три последователни години – 2017, 2018 и 2019. И в трите случая той завърши на второто място. През 2017 и 2019 тогавашният пилот на Хонда бе победен по драматичен начин от Андреа Довициозо, а през 2018 той завърши зад Хорхе Лоренцо.

One of those battles that sticks in your mind! 🔥#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/1QSstyTctn — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 12, 2025

Въпреки че никога не е печелил в Австрия, Маркес ще бъде големият фаворит за победата този уикенд. В последните пет кръга преди лятната пауза испанецът постигна пет поредни двойни победи, триумфирайки в спринтовете и състезанията в Арагон, Италия, Нидерландия, Германия и Чехия.

Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

Освен „Ред Бул Ринг“ другите писти в настоящия календар на MotoGP, на които Маркес е стартирал, но никога не е печелил, са „Мандалика“ в Индонезия и „Портимао“ в Португалия. И двете писти обаче влязоха в календара на световния шампионат в периода, когато Маркес изпитваше сериозни затруднения след тежката си контузия и със слабия мотор на Хонда, така че той реално е имал само по един реален шанс да се бори за първото място на тях, с Грезини Дукати през 2024 година.

Снимки: Gettyimages