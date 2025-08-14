Сомкиат Чантра пропуска австро-унгарската обиколка на MotoGP

Новобранецът в отбора на LCR Хонда Сомкиат Чантра ще пропусне предстоящите два състезателни уикенда в MotoGP в Австрия и Унгария, обявиха от сателитния тим на Хонда.

Тайландецът се контузи в дните след Гран При на Нидерландия в края на юни и пропусна последните два старта преди лятната пауза в кралския клас в Германия и Чехия. Надеждите бяха той да се възстанови достатъчно, за да се завърне след едномесечната почивка, но това не се е случило и той ще пропусне уикендите в Австрия и Унгария.

На „Ред Бул Ринг“ LCR Хонда няма да използва заместник, а на „Балатон Парк“ другата седмица ще видим тестовият пилот на Хонда Алейш Еспаргаро. За испанеца това ще бъде общо четвърто участие от началото на сезона. До момента той стартира два пъти с „уайлд кард“ в Испания и Обединеното кралство, а на „Ассен“ бе заместник на Лука Марини в заводския тим на Хонда.

Снимки: Gettyimages