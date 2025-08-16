Очаквано! Маверик Винялес се оттегли от Гран При на Австрия

Популярни
  • 16 авг 2025 | 13:09
Маверик Винялес взе напълно очакваното решение и преустанови участието си в уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP заради болките, които той изпитва в лявото си рамо.

Испанският пилот на Tech3 КТМ се контузи по време на квалификацията в Германия преди малко повече от месеца. Заради тази травма той пропусна Гран При на Чехия, но се завърна за домашния старт на КТМ.

От началото на уикенда на „Ред Бул Ринг“ обаче той изпитва сериозен дискомфорт в рамото си, който чувствително ограничава възможността му да участва пълноценно в сесиите. Реално Винялес направи повече от 10 тура само в първата свободна тренировка, в която направи 16, а най-дългата му серия е била по не повече от шест тура.

Поради тази причина испанецът взе най-логичното решение и преустанови участието си в 13-ия кръг за сезона в MotoGP. Все още не е ясно дали той ще се пробва да участва в Унгария следващата седмица, или ще си даде малко по-дълга почивка преди да го видим обратно на пистата в Каталуния или Сан Марино.

Снимки: Gettyimages

