  3. Официално: ЦСКА няма да играе в понеделник, отложиха два мача от efbet Лига

  • 15 авг 2025 | 21:25
  • 2147
  • 1

Спортно-техническата комисия към БФС официално отложи два мача от efbet Лига. По искане на Арда домакинската му среща от петия кръг срещу ЦСКА бе отложена. Тя трябваше да се проведе в понеделник.

Левски пък отложи гостуването си на Ботев (Пловдив) от шестия кръг на шампионата.

"По искане ПФК „Арда“ Кж, на основание чл.44, ал.1, буква а/, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БС сезон 2025/2026, срещата от V-ти кръг на ППФЛ /efbet лига/ между отборите на ПФК „Арда“ Кж  и ПФК „ЦСКА“ Сф, се отлага", гласи официалното съобщение на БФС.  

"По искане ПФК „Левски“ Сф, на основание чл.44, ал.1, буква а/, предложение 4, от Наредбата за първенствата и турнирите в системата на БФС сезон 2025/2026, срещата от VI-ти кръг на ППФЛ /efbet лига/ между отборите на ПФК „Ботев“ Пд  и ПФК „Левски“ Сф, се отлага", добавят още от централата.

