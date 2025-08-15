Браво! Локомотив (Пд) поздрави Левски, Арда и Лудогорец

"Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив отправя своите искрени поздравления към отборите на ПФК Левски и ПФК Арда за успешното преминаване в следващия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Столичани и кърджалийци отстраниха съответно Сабах и Кауно Жалгирис, като вече са само на една крачка от груповата фаза. ПФК Лудогорец също изигра редица силни европейски двубои в предварителните кръгове на Шампионската лига.

Сега тимът е на плейоф за влизане в групите на втория по сила турнир - Лига Европа. Желаем успех и на трите родни отбора! Убедени сме, че ще защитите достойно честта на българския футбол!", написаха от ФК Локомотив Пловдив.