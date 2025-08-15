Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. efbet Лига
  3. Браво! Локомотив (Пд) поздрави Левски, Арда и Лудогорец

Браво! Локомотив (Пд) поздрави Левски, Арда и Лудогорец

  • 15 авг 2025 | 16:12
  • 576
  • 0
Браво! Локомотив (Пд) поздрави Левски, Арда и Лудогорец

"Ръководството на ПФК Локомотив Пловдив отправя своите искрени поздравления към отборите на ПФК Левски и ПФК Арда за успешното преминаване в следващия квалификационен кръг на Лигата на конференциите.

Столичани и кърджалийци отстраниха съответно Сабах и Кауно Жалгирис, като вече са само на една крачка от груповата фаза. ПФК Лудогорец също изигра редица силни европейски двубои в предварителните кръгове на Шампионската лига.

Сега тимът е на плейоф за влизане в групите на втория по сила турнир - Лига Европа. Желаем успех и на трите родни отбора! Убедени сме, че ще защитите достойно честта на българския футбол!", написаха от ФК Локомотив Пловдив.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Таланти на Вихрен подписаха първи договори с клуба

Таланти на Вихрен подписаха първи договори с клуба

  • 15 авг 2025 | 13:18
  • 685
  • 3
Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

  • 15 авг 2025 | 13:14
  • 11653
  • 47
Треньорът на Кауно Жалгирис: За първи път се сблъсквам с подобна ситуация

Треньорът на Кауно Жалгирис: За първи път се сблъсквам с подобна ситуация

  • 15 авг 2025 | 13:07
  • 5236
  • 1
Живко Желев: Трудно е за гостуващите в Куклен

Живко Желев: Трудно е за гостуващите в Куклен

  • 15 авг 2025 | 12:41
  • 1108
  • 0
Делова поднови тренировки с ЦСКА

Делова поднови тренировки с ЦСКА

  • 15 авг 2025 | 12:39
  • 6050
  • 5
БФС и БПФЛ поздравиха Лудогорец, Левски и Арда за представянето им в Европа

БФС и БПФЛ поздравиха Лудогорец, Левски и Арда за представянето им в Европа

  • 15 авг 2025 | 12:07
  • 2369
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски взе национал на Северна Македония

Левски взе национал на Северна Македония

  • 15 авг 2025 | 15:40
  • 13900
  • 26
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 15897
  • 46
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 23557
  • 30
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 3602
  • 5
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 13115
  • 23
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 14961
  • 12