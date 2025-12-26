Силен трансфер за Рилски спортист

Pилски спортист привлече първо ново попълнение през зимата. Това е атакуващият полузащитник Илия Русинов, който има солиден опит в професионалния футбол у нас, обявиха от клуба.

"Роденият през 1993-та година състезател идва от представителя на Втора лига Хебър (Пазарджик), за който изигра 13 мача с един гол и една асистенция през изминалия есенен полусезон на кампания 2025/26.



През предходния сезон Русинов записа 12 срещи в родния елит с пазарджиклии, а преди това игра за Монтана, ЦСКА 1948 II и Спортист (Своге), като има общо 117 срещи на ниво Втора лига в кариерата си.