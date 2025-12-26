Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Рилски спортист
  3. Силен трансфер за Рилски спортист

Силен трансфер за Рилски спортист

  • 26 дек 2025 | 16:49
  • 992
  • 0
Силен трансфер за Рилски спортист

Pилски спортист привлече първо ново попълнение през зимата. Това е атакуващият полузащитник Илия Русинов, който има солиден опит в професионалния футбол у нас, обявиха от клуба.

"Роденият през 1993-та година състезател идва от представителя на Втора лига Хебър (Пазарджик), за който изигра 13 мача с един гол и една асистенция през изминалия есенен полусезон на кампания 2025/26.

През предходния сезон Русинов записа 12 срещи в родния елит с пазарджиклии, а преди това игра за Монтана, ЦСКА 1948 II и Спортист (Своге), като има общо 117 срещи на ниво Втора лига в кариерата си.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Млад защитник на Лудогорец няма да започне пълноценна подготовка след Нова година

Млад защитник на Лудогорец няма да започне пълноценна подготовка след Нова година

  • 26 дек 2025 | 12:50
  • 1328
  • 1
Аймен Суда напуска Ботев (Враца)

Аймен Суда напуска Ботев (Враца)

  • 26 дек 2025 | 10:47
  • 2022
  • 0
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 6496
  • 5
Христо Иванов вече не е част от Железничар

Христо Иванов вече не е част от Железничар

  • 26 дек 2025 | 09:53
  • 1487
  • 0
Футболистите на Левски със забавен поздрав за Коледа

Футболистите на Левски със забавен поздрав за Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:43
  • 1776
  • 3
Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

Ники Митов разкри някои от новите попълнения на Хебър

  • 25 дек 2025 | 16:14
  • 5838
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

Генчев: Локомотив ще е по-силен през пролетта! За шампионската титла топката е у Левски

  • 26 дек 2025 | 14:50
  • 5823
  • 9
Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

Симеон Николов е №6 в света за 2025 година

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 8739
  • 6
Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

Йорданка Христова: Феновете на ЦСКА са номер 1! Догодина на новия стадион; Васко Кръпката: Титла и рокендрол на "Герена"!

  • 26 дек 2025 | 13:51
  • 6439
  • 0
Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

Нанков: ЦСКА ще се върне на върха! Всичко се прави по европейски модел

  • 26 дек 2025 | 14:28
  • 4024
  • 26
Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

Анализът на Нико Петров на полусезона: Левски между Европа и efbet Лига и как Веласкес налага европейския модел на българската сцена

  • 26 дек 2025 | 10:12
  • 6496
  • 5
Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

Какво е "Боксинг дей" и как стана най-силния символ на Премиър лийг по Коледа

  • 26 дек 2025 | 09:00
  • 15438
  • 8