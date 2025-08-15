Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

Изпълнителният директор на Левски Даниел Боримиров отново изрази задоволството си от последните мачове на “сините” и по-специално отстраняването на азербайджанския Сабах в Лигата на конференциите. Босът на тима заяви, че очаква националният стадион “Васил Левски” да бъде пълен за двубоя с АЗ Алкмаар от плейофите на надпреварата.

“Всички сме доволни от начина, по които отборът игра и се развива. Стремим се от мач на мач да бъдем все по-силни. Ние даваме шанс на всички футболисти, които заслужат. Към момента не мога да разкривам информация за нови футболисти. Очаквам националният стадион да бъде пълен. Треньорският щаб е запознат с играта на АЗ Алкмаар и ще вземе мерки. Мачът с Ботев (Враца) няма да отлагаме. За мача с Ботев (Пловдив) ще помислим. Апетитът идва с яденето”, каза Боримиов.

Снимки: Startphoto