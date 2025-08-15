Левски взе национал на Северна Македония

Левски официално обяви трансфера на Никола Серафимов. Договорът с 26-годишния централен защитник е до лятото на 2028 година, а сделката стана факт след разтрогване на контракта му с унгарския Фехервар.

Никола Серафимов е роден на 11 август 1999 година в Скопие (Северна Македония). Юноша на местния Вардар, с който подписва и първия си професионален договор. Записва 15 мача с екипа на тима от Скопие и печели титлата през сезон 2019/20 година. В средата на 2017 година е преотстъпен на Пелистер (Битоля), за който изиграва 3 мача.

През лятото на 2018 година е преотстъпен на друг северномакедонски клуб - Брегалница (Щип). В средата на 2020 година подписва с друг северномакедонски клуб Брера (Струмица), с чийто екип изиграва 25 мача. През лятото на 2021 година преминава в унгарския Залаегерсег, където записва 33 мача с 4 гола. Година по-късно е трансфериран във Фехервар, с чийто екип изиграва 73 мача и вкарва 3 гола.

Никола Серафимов има 22 мача и гол с националния екип на Северна Македония. На 5 юни 2022 година дебютира за представителния тим на родината си при победата над Гибралтар като гост с 2:0. Вкарва първия си гол при домакинската победа с 1:0 над Латвия.

"ПФК Левски приветства Никола Серафимов с добре дошъл на стадион "Георги Аспарухов" и му пожелава много победи и щастливи мигове със синята фланелка", написаха от клуба.