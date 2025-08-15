Трансферна цел на ЦСКА остава в Швейцария

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

ЦСКА няма да успее да привлече левия защитник на Лозана Морган Поати, който на практика бе договорен и се очакваше само да пристигне в София за подпис. Роденият във Франция национал на Конго е подписал нов тригодишен договор с настоящия си клуб до 2028 година.

Така крайният бранител ще остане в Швейцария, като той вероятно е бил убеден и от рейда на тима в Европа, след като Лозана постигна две победи над казахстанския Астана и ще играе плейоф в Лигата на конференциите срещу турския гранд Бешикташ.

Официално: ЦСКА представи португалския халф

Поати е твърд титуляр в Лозана и ръководството на клуба е подобрило чувствително личните му условия, за да го задържи с дългосрочен контракт.

ЦСКА все по-близо до нов трансфер

ЦСКА трябва да намери спешно нов ляв защитник, след като новият спортен директор на клуба Бойко Величков отстрани от състава национала на Люксембург Мика Пинто и в момента единственият играч при "червените" на тази позиция е Сейни Санянг.

Следвай ни:

Снимки: Imago