Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Трансферна цел на ЦСКА остава в Швейцария

Трансферна цел на ЦСКА остава в Швейцария

  • 15 авг 2025 | 15:28
  • 3043
  • 5
Слушай на живо
Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

ЦСКА няма да успее да привлече левия защитник на Лозана Морган Поати, който на практика бе договорен и се очакваше само да пристигне в София за подпис. Роденият във Франция национал на Конго е подписал нов тригодишен договор с настоящия си клуб до 2028 година.

Така крайният бранител ще остане в Швейцария, като той вероятно е бил убеден и от рейда на тима в Европа, след като Лозана постигна две победи над казахстанския Астана и ще играе плейоф в Лигата на конференциите срещу турския гранд Бешикташ.

Официално: ЦСКА представи португалския халф
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Поати е твърд титуляр в Лозана и ръководството на клуба е подобрило чувствително личните му условия, за да го задържи с дългосрочен контракт. 

ЦСКА все по-близо до нов трансфер
ЦСКА все по-близо до нов трансфер

ЦСКА трябва да намери спешно нов ляв защитник, след като новият спортен директор на клуба Бойко Величков отстрани от състава национала на Люксембург Мика Пинто и в момента единственият играч при "червените" на тази позиция е Сейни Санянг

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от БГ Футбол

Таланти на Вихрен подписаха първи договори с клуба

Таланти на Вихрен подписаха първи договори с клуба

  • 15 авг 2025 | 13:18
  • 681
  • 3
Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

Боримиров: Очаквам да напълним "Васил Левски"

  • 15 авг 2025 | 13:14
  • 11621
  • 47
Треньорът на Кауно Жалгирис: За първи път се сблъсквам с подобна ситуация

Треньорът на Кауно Жалгирис: За първи път се сблъсквам с подобна ситуация

  • 15 авг 2025 | 13:07
  • 5209
  • 1
Живко Желев: Трудно е за гостуващите в Куклен

Живко Желев: Трудно е за гостуващите в Куклен

  • 15 авг 2025 | 12:41
  • 1106
  • 0
Делова поднови тренировки с ЦСКА

Делова поднови тренировки с ЦСКА

  • 15 авг 2025 | 12:39
  • 6043
  • 5
БФС и БПФЛ поздравиха Лудогорец, Левски и Арда за представянето им в Европа

БФС и БПФЛ поздравиха Лудогорец, Левски и Арда за представянето им в Европа

  • 15 авг 2025 | 12:07
  • 2364
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Левски взе национал на Северна Македония

Левски взе национал на Северна Македония

  • 15 авг 2025 | 15:40
  • 13705
  • 26
Официално: ЦСКА представи португалския халф

Официално: ЦСКА представи португалския халф

  • 15 авг 2025 | 15:17
  • 15749
  • 46
Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

Фантастично! България U21 на полуфинал на Мондиал 2025

  • 15 авг 2025 | 12:00
  • 23500
  • 30
Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

Барчовски: Нека първо да спечелим утре, пък тогава ще правим сметки

  • 15 авг 2025 | 15:13
  • 3579
  • 5
Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

Левски задмина ЦСКА по коефициент в Европа

  • 15 авг 2025 | 14:10
  • 13055
  • 22
Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

Премиър лийг се завръща с много нови звезди и още по-голяма конкуренция

  • 15 авг 2025 | 07:37
  • 14933
  • 12