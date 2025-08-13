Популярни
Феновете на Кристъл Палас обясниха освиркванията по време на минутата мълчание за Диого Жота

  • 13 авг 2025 | 04:02
  • 115
  • 0
Кристъл Палас спечели първия си трофей за сезона в неделя, побеждавайки Ливърпул след дузпи в мача за Суперкупата на Англия. След мача обаче най-много се говори за прекъснатата минута мълчание преди първия съдийски сигнал.

По време на почитта към починалия футболист на Ливърпул Диого Жота, феновете на Кристъл Палас предизвикаха скандал с освирквания и викове, което принуди съдията Крис Кавана да съкрати минутата мълчание. Поведението им бе критикувано, наред с други, и от звездния защитник на "червените" Върджил ван Дайк. По-късно самите фенове признаха грешката си и обясниха какво е предшествало инцидента.

„Много от нашите фенове имаха проблеми с достъпа до стадиона. Организаторите бяха напълно претоварени. Някои стигнаха до местата си, без да осъзнаят какво се случва. Можем само да се извиним. Това, което се случи, е голямо разочарование и съжаляваме", написа фен групата Five Year Plan в социалната мрежа X.

Както съобщава британският вестник The i Paper, на "Уембли" е имало проблеми със системата за продажба и контрол на билетите, така че някои фенове са стигнали до трибуните със значително закъснение. По време на минутата мълчание много от тях все още са били пред стадиона.

Заместник-председателят на Асоциацията на независимите фенове на Кристъл Палас (CPISA) също се оплака от проблеми с комуникацията. "В програмата нямаше нищо по въпроса. Не се споменаваше за полагане на венци, нито за минута мълчание преди мача, така че всички бяха изненадани", заяви Питър Сайсел.

Арне Слот още в неделя застана на страната на феновете. "Възможно е да не са знаели, че следва минута мълчание и просто са искали да окуражат отбора си", каза треньорът на Ливърпул.

Снимки: Gettyimages

