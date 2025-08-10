Феновете на Ливърпул отново отдадоха почит към Диого Жота, грозни сцени на "Уембли"

Пет дни след отдадената почит към Диого Жота на "Анфийлд" по време на приятелския мач срещу Атлетик Билбао, повече от 30 хиляди привърженици на "червените" отново пяха в памет на португалския футболист по на двубоя срещу Кристъл Палас за "Къмюнити Шийлд" на "Уембли".

Много плакати бяха вдигнати на трибуните в памет на Жота, който загина в автомобилен инцидент с брат си по-рано през лятото. "Почивайте в мир, Диого Жота и Андре Силва, никога няма да бъдете сами!", пишеше на голяма част от тях.

Liverpool honored Diogo Jota and André Silva at Wembley before the Community Shield ❤️ pic.twitter.com/h5AvwF9c1s — B/R Football (@brfootball) August 10, 2025

Снимка на Жота се виждаше на огромните екрани на стадиона в момента на изпълнението на химна на Ливърпул You'll Never Walk Alone, последван от песни за португалеца, който изигра 182 мача за "червените" и стана шампион през миналия сезон. Двамата бяха почетени и с минута мълчание от целия стадион преди първия съдийски сигнал. Ливърпул вече обяви, че в негова чест оттегля фланелката с номер 20, което се случва за първи път в 133-годишната история на клуба.

На "Уембли" обаче имаше и грозни сцени. Част от феновете на Ливърпул освиркаха химна на Англия. При минутата мълчание за Жота малка част от привържениците на Кристъл Палас започнаха да скандират "орлите", което породи реакция от страна на агитката на мърсисайдци и съдията прекрати мълчанието на 20-ата секунда.