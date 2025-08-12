Ливърпул посвети филма за титлата на Жота и показа последното му интервю

Популярни
  12 авг 2025
Ливърпул още веднъж почете подобаващо паметта на обичания от всички Диого Жота. Днес мърсисайдци пуснаха филма, посветен на спечелената през миналия сезон 20-а шампионска титла. В “Шампиони 24-25: Историята отвътре” в рамките на 72 минута голяма част от играчите, както и мениджърът Арне Слот, разказват как е преминала за тях миналата кампания и преживяват отново емоциите от това да отпразнуват титлата с феновете.

Жота, който заедно с брат си загуби живота си при трагичен пътен инцидент през юли, говори за последния си гол за Ливърпул - при победата в дербито с Евертън през април, както и за гордостта, която изпитва от факта, че е помогнал на отбора и е сбъднал своя детска мечта.

"Беше много труден сезон за мен, но през цялото време се борех и успях да помогна на отбора в онзи ден. Гордея се с това, което успях да направя. Трудно е да се опише. Това е чувството, което търся, когато играя футбол, затова влагаш целия си живот и всичките си усилия в такива моменти, моменти, в които можеш да решиш важен мач. Като нападател, най-добрият начин е да отбележиш гол, струва си да продължаваш напред и да търсиш такива моменти. Чувстваш се просто невероятно. Успях да помогна на отбора онзи ден и ние просто наградихме инерцията оттам нататък. В крайна сметка може да се каже, че това беше решителна седмица”, разказва Жота за победния си гол срещу Евертън.

Португалецът споделя и чувствата си от спечелената титла: “Това е нещо, за което дори не можех да мечтая като дете. Исках да играя във Висшата лига, но никога не можех да си представя, че ще я спечеля”.

Гледайки снимките от празненствата, Жота завършва: “Това са снимки, които ще се показват винаги. Това е забележително постижение за едно малко момче, което дойде от Гондомар, където имах тази мечта. Най-накрая я осъществихме. Но това е момент, който ще ценя завинаги, както казах, защото е забележително постижение".

Снимки: Imago

