Ливърпул посвети филма за титлата на Жота и показа последното му интервю

Ливърпул още веднъж почете подобаващо паметта на обичания от всички Диого Жота. Днес мърсисайдци пуснаха филма, посветен на спечелената през миналия сезон 20-а шампионска титла. В “Шампиони 24-25: Историята отвътре” в рамките на 72 минута голяма част от играчите, както и мениджърът Арне Слот, разказват как е преминала за тях миналата кампания и преживяват отново емоциите от това да отпразнуват титлата с феновете.

Жота, който заедно с брат си загуби живота си при трагичен пътен инцидент през юли, говори за последния си гол за Ливърпул - при победата в дербито с Евертън през април, както и за гордостта, която изпитва от факта, че е помогнал на отбора и е сбъднал своя детска мечта.

"Беше много труден сезон за мен, но през цялото време се борех и успях да помогна на отбора в онзи ден. Гордея се с това, което успях да направя. Трудно е да се опише. Това е чувството, което търся, когато играя футбол, затова влагаш целия си живот и всичките си усилия в такива моменти, моменти, в които можеш да решиш важен мач. Като нападател, най-добрият начин е да отбележиш гол, струва си да продължаваш напред и да търсиш такива моменти. Чувстваш се просто невероятно. Успях да помогна на отбора онзи ден и ние просто наградихме инерцията оттам нататък. В крайна сметка може да се каже, че това беше решителна седмица”, разказва Жота за победния си гол срещу Евертън.

Португалецът споделя и чувствата си от спечелената титла: “Това е нещо, за което дори не можех да мечтая като дете. Исках да играя във Висшата лига, но никога не можех да си представя, че ще я спечеля”.

Гледайки снимките от празненствата, Жота завършва: “Това са снимки, които ще се показват винаги. Това е забележително постижение за едно малко момче, което дойде от Гондомар, където имах тази мечта. Най-накрая я осъществихме. Но това е момент, който ще ценя завинаги, както казах, защото е забележително постижение".

