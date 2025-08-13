Клубовете от Премиър лийг ще почетат паметта на Диого Жота през уикенда

Мачовете от английската Премиър лийг през уикенда ще бъдат предшествани от минута мълчание в памет на трагично загиналия футболист на Ливърпул Диого Жота и неговия брат Андре Силва. Това потвърди ръководството на първенството в петък.

Представители на лигата предварително обсъдиха с ръководството на "червените" как най-добре да почетат португалския нападател, който загина заедно с брат си на 3 юли при автомобилна катастрофа в Испания.

Освен минута мълчание, играчите ще носят черни ленти на ръкавите си. Клубовете ще ги почетат и с видеоспомени, които ще бъдат прожектирани на светлинните табла на стадионите, съобщи ДПА.

Минута мълчание в памет на Жота се проведе и преди неделния мач за ФА Къмюнити Шийлд, в който играчите на Кристъл Палас победиха Ливърпул след изпълнение на дузпи.

В редовното време двубоят завърши наравно 2:2. Група фенове обаче провалиха минутата мълчание, освирквания от трибуните. Главният съдия Крис Кавана преждевременно прекрати почитта.