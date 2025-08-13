Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ливърпул
  3. Клубовете от Премиър лийг ще почетат паметта на Диого Жота през уикенда

Клубовете от Премиър лийг ще почетат паметта на Диого Жота през уикенда

  • 13 авг 2025 | 04:59
  • 293
  • 0
Клубовете от Премиър лийг ще почетат паметта на Диого Жота през уикенда

Мачовете от английската Премиър лийг през уикенда ще бъдат предшествани от минута мълчание в памет на трагично загиналия футболист на Ливърпул Диого Жота и неговия брат Андре Силва. Това потвърди ръководството на първенството в петък.

Представители на лигата предварително обсъдиха с ръководството на "червените" как най-добре да почетат португалския нападател, който загина заедно с брат си на 3 юли при автомобилна катастрофа в Испания.

Освен минута мълчание, играчите ще носят черни ленти на ръкавите си. Клубовете ще ги почетат и с видеоспомени, които ще бъдат прожектирани на светлинните табла на стадионите, съобщи ДПА.

Минута мълчание в памет на Жота се проведе и преди неделния мач за ФА Къмюнити Шийлд, в който играчите на Кристъл Палас победиха Ливърпул след изпълнение на дузпи.

В редовното време двубоят завърши наравно 2:2. Група фенове обаче провалиха минутата мълчание, освирквания от трибуните. Главният съдия Крис Кавана преждевременно прекрати почитта.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Донарума с прощално писмо: Някой реши, че трябва да си тръгна

Донарума с прощално писмо: Някой реши, че трябва да си тръгна

  • 13 авг 2025 | 00:51
  • 5846
  • 9
Монца направи бойко реми срещу Интер, но загуби с дузпи

Монца направи бойко реми срещу Интер, но загуби с дузпи

  • 13 авг 2025 | 00:24
  • 1165
  • 0
Резултати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

Резултати от третия квалификационен кръг на Шампионската лига

  • 13 авг 2025 | 00:20
  • 21062
  • 7
Казахстанци на крачка от Шампионската лига

Казахстанци на крачка от Шампионската лига

  • 13 авг 2025 | 00:19
  • 1434
  • 0
Бенфика се справи с Ница и си уреди среща с Моуриньо

Бенфика се справи с Ница и си уреди среща с Моуриньо

  • 13 авг 2025 | 00:06
  • 1364
  • 0
Десетима от Цървена звезда не допуснаха изненада в реванша с Лех

Десетима от Цървена звезда не допуснаха изненада в реванша с Лех

  • 13 авг 2025 | 00:01
  • 1409
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

Лудогорец приключи болезнено с ШЛ, испански рефери със сериозен принос за това

  • 12 авг 2025 | 23:08
  • 67243
  • 709
Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

  • 12 авг 2025 | 17:46
  • 40109
  • 126
Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

Руи Мота: Тежка за преглъщане загуба! Моето усещане е, че малко не ни достигна

  • 12 авг 2025 | 23:43
  • 4799
  • 19
Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

Тони Зетова взима четири световни шампионки за Световното за жени в Тайланд

  • 12 авг 2025 | 20:42
  • 11906
  • 5
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 23151
  • 29
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 37840
  • 134