БФС и БПФЛ поздравиха Лудогорец, Левски и Арда за представянето им в Европа

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига поздравиха Лудогорец, Левски и Арда за представянето им в евротурнирите. "Орлите" стигнаха до плейофите в Лига Европа, където ще срещнат северномакедонския Шкендия, а отборите на Хулио Веласкес и Александър Тунчев са на крачка от основната фаза на Лига на конференциите. За да се случи това обаче "сините" трябва да отстранят АЗ Алкмаар, а кърджалийци - Ракув.

"Уважаеми футболисти, треньори, ръководители и привърженици на ПФК Лудогорец, ПФК Левски и ПФК Арда,

От името на Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига изразяваме своето искрено признание и гордост от постигнатия от Вас успех – класирането за плейофите за основната фаза на европейските клубни турнири – Лига Европа и Лига на конференциите – успех, който българският клубен футбол не бе постигал от години. Това е не само индивидуален успех за всеки отбор поотделно, но и важна крачка за целия български футбол.

Вашите отлични резултати носят ценни точки на България за националния коефициент, повишават имиджа на страната ни в европейски мащаб и допринасят за увеличаване на приходите от солидарните плащания за професионалните отбори.

Успехите Ви показват, че българските клубове могат да се конкурират с реномирани съперници и да играят със самочувствие, което вдъхновява както феновете, така и младите таланти у нас.

Пожелаваме Ви искрено успех в предстоящите мачове! Убедени сме, че това няма да са последните Ви постижения и че ще продължите достойно да защитавате себе си и нивото на българския клубен футбол.

С уважение,



Георги Иванов

Президент на Българския футболен съюз



Атанас Караиванов

Президент на Българската професионална футболна лига", гласи съобщението на БФС и БПФЛ.