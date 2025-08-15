Популярни
  2. Лига на конференциите - квалификации
  3. БФС и БПФЛ поздравиха Лудогорец, Левски и Арда за представянето им в Европа

  15 авг 2025
  • 232
  • 1

Българският футболен съюз и Българската професионална футболна лига поздравиха Лудогорец, Левски и Арда за представянето им в евротурнирите. "Орлите" стигнаха до плейофите в Лига Европа, където ще срещнат северномакедонския Шкендия, а отборите на Хулио Веласкес и Александър Тунчев са на крачка от основната фаза на Лига на конференциите. За да се случи това обаче "сините" трябва да отстранят АЗ Алкмаар, а кърджалийци - Ракув.

Страхотно! България влезе в топ 30 на УЕФА
"Уважаеми футболисти, треньори, ръководители и привърженици на ПФК Лудогорец, ПФК Левски и ПФК Арда,

От името на Българския футболен съюз и Българската професионална футболна лига изразяваме своето искрено признание и гордост от постигнатия от Вас успех – класирането за плейофите за основната фаза на европейските клубни турнири – Лига Европа и Лига на конференциите – успех, който българският клубен футбол не бе постигал от години. Това е не само индивидуален успех за всеки отбор поотделно, но и важна крачка за целия български футбол.

Убедителен "син" триумф! Сабах крачи, а Левски "лети" в Баку, наред е АЗ Алкмаар
Вашите отлични резултати носят ценни точки на България за националния коефициент, повишават имиджа на страната ни в европейски мащаб и допринасят за увеличаване на приходите от солидарните плащания за професионалните отбори.

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери
Успехите Ви показват, че българските клубове могат да се конкурират с реномирани съперници и да играят със самочувствие, което вдъхновява както феновете, така и младите таланти у нас.

Пожелаваме Ви искрено успех в предстоящите мачове! Убедени сме, че това няма да са последните Ви постижения и че ще продължите достойно да защитавате себе си и нивото на българския клубен футбол.

С уважение,

Георги Иванов
Президент на Българския футболен съюз

Атанас Караиванов
Президент на Българската професионална футболна лига", гласи съобщението на БФС и БПФЛ.

Виж всички

