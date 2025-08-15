Популярни
Треньорът на Кауно Жалгирис: За първи път се сблъсквам с подобна ситуация

  15 авг 2025 | 13:07
Участието на Кауно Жалгирис в Лигата на конференциите приключи в третия квалификационен кръг. Във втория мач литовците загубиха с 0:2 от Арда и сложиха край на участието си, но и в първата среща българите бяха по-добри, побеждавайки с 1:0.

Дивайн Наа в 34-ата минута и в Темур Чогадзе (45+3') бяха отстранените играчи на стадиона в Кърджали. Но към този момент Кауно Жалгирис вече изоставаше с 0:2, тъй като домакините бяха повели с голове на Димитър Велковски и Светослав Ковачев.

Приказката за Арда продължава! Родният тим мечтае за още европейски вечери

"Първо, бих искал да благодаря на играчите. Наистина си прекарахме добре в тези мачове, едно добро пътуване в Европа. Надявахме се да го удължим сега, но не успяхме. Наистина е жалко за това. Ако погледнете и двата мача - три червени картона... Трудно е да се играе в такава ситуация. Благодарен съм на играчите, благодарен съм на треньорския щаб за страхотната работа, която свършиха. Сега има една цел - да се върнем в А-лига достатъчно силни", каза наставникът на Кауно Жалгирис.

БФС и БПФЛ поздравиха Лудогорец, Левски и Арда за представянето им в Европа

Попитан как би обяснил трите червени картона в два мача, Чернаяускас каза: "Вероятно с липса на опит. В трети кръг сме, различна среда, много шум около нас, различни противници. Влязохме днес в мача с минус един гол и вероятно искахме да се опрем на това. Можем да говорим по същия начин, както говорихме и в първата среща – футболистът малко повече се е разгорещил, не е имал време да осъществи правилния контакт. В общи линии – лошо начало на мача с два гола в нашата врата. А първият червен картон определи всичко за крайния резултат. Но като се замисля, никога до момента не съм виждал да се дадат два червени картона в рамките на такова малко време и то в края на първото полувреме. А с три червени картона в два мача не съм се сблъсквал в цялата си кариера", каза Черняускас. "Искам да благодаря на момчетата и затова, че през второто полувреме се защитаваха добре с девет души и не допуснахме още попадения".

И двата гола на Арда обаче бяха много хубави, което беше въпрос към наставника на литовците: "Наистина добри изпълнения. Знаехме, че отборът на Арда отправя много удари. Щяхме да им попречим да го направят, но в такава динамика такъв удар е наистина красив гол. Понякога не можеш да направиш нищо срещу такива голове и това се случи сега. Ако погледнем и двата мача, картите се раздадоха много неблагоприятно за нашия отбор. Да се надяваме, че в бъдеще малко повече късмет ще се обърне към нас".

