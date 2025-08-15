Делова поднови тренировки с ЦСКА

Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Полузащитникът на ЦСКА Улаус Скаршем тренира на облекчен режим заради травма. Норвежецът се подготвя индивидуално и не се включи към заниманието на останалите си съотборници на базата в Панчарево. Новото попълнение Кевин Додай също е контузен.

С отбора обаче се подготвя централният защитник Лумбард Делова, който има оферта за трансфер в Саудитска Арабия.

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

В тренировката се включиха няколко играчи от втория тим за сметка на отстранените Зюмюр Бютучи, Аарон Исека, Джейсън Локило и Мика Пинто, които пък бяха пратени в дубъла.

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

На ЦСКА предстои гостуване на Арда в понеделник, но по всяка вероятност двубоят ще бъде отложен заради евроучастието на тима от Кърджали.