  "Червените" се разминават с играч от efbet Лига заради цената му

  • 14 авг 2025 | 15:44
  • 1801
  • 0
Бойко Величков заяви на първата си пресконференция като спортен директор на ЦСКА, че е предложил футболист от efbet Лига, но може би няма да се стигне до трансфер, тъй като има разминаване в цената. Името и клубът на играча обаче не бяха оповестени на брифинга.

Вчера предложих футболист от българския пазар с одобрението на старши треньора. Може би няма да се стигне до трансфер заради разминаване в цената. Моята роля е да си казвам мнението и да давам предложения. Не съм пасивен", каза Бойко Величков.

