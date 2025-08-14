Популярни
ЦСКА представя Бойко Величков
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 14:00
  • 5415
  • 42

Днес в 14:00 часа ЦСКА ще представи новия спортен директор Бойко Величков. Юношата на “червените” заменя на поста напусналия Пауло Нога, а на пресконференцията присъства и Радослав Златков.

Очакванията са Величков да сподели своята визия за развитието на клуба в спортно-технически аспект и най-вече как ще се процедира със селекцията, която все още не е приключила.

"Може би сте се наслушали на клишета, силни думи и лозунги за това какво трябва да представлява ЦСКА. Вярвам, че всички хора, които обичат клуба, знаят историята, принципите и идеалите, заради които са се влюбили в клуба. Аз не правя изключение. Убеден съм, че основата я има за това клубът да осъществи много мечти. Мечти на млади хора, които носят червената идея в сърцето си, но все още не се радват на необходимите успехи, заради които ние обичаме клуба. Много ще внимавам с използването на тези лозунги, защото се опасявам, че те остават просто думи. Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА", започна Величков.

