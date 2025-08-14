ЦСКА призна: лошо стечение на обстоятелствата провали договорен трансфер

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков заяви днес, че “червените” са имали договорен трансфер на крило, но той е пропаднал ден преди да бъде подписан договорът заради контузия на играча.

Шефът на софиянци не уточни името на футболиста, но почти сигурно става въпрос за Майдин Дауре. Алжирецът взе участие в първия официален мач на Клермон за сезона в Лига 2, но се контузи. След срещата стана ясно, че 22-годиишното крило е със съмнение за скъсани връзки.