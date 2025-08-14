Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. ЦСКА призна: лошо стечение на обстоятелствата провали договорен трансфер

ЦСКА призна: лошо стечение на обстоятелствата провали договорен трансфер

  • 14 авг 2025 | 16:04
  • 731
  • 0
Слушай на живо
Слушай на живо: Арда (Кърджали) - ЦСКА

Изпълнителният директор на ЦСКА Радослав Златков заяви днес, че “червените” са имали договорен трансфер на крило, но той е пропаднал ден преди да бъде подписан договорът заради контузия на играча.

Шефът на софиянци не уточни името на футболиста, но почти сигурно става въпрос за Майдин Дауре. Алжирецът взе участие в първия официален мач на Клермон за сезона в Лига 2, но се контузи. След срещата стана ясно, че 22-годиишното крило е със съмнение за скъсани връзки.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 15446
  • 109
Георги Костадинов попадна в групата на Левски за реванша със Сабах

Георги Костадинов попадна в групата на Левски за реванша със Сабах

  • 14 авг 2025 | 13:06
  • 4371
  • 1
Проблеми в Балкан

Проблеми в Балкан

  • 14 авг 2025 | 12:53
  • 687
  • 0
Филипов взе отношение по темата с Лумбард Делова

Филипов взе отношение по темата с Лумбард Делова

  • 14 авг 2025 | 11:21
  • 12007
  • 38
Илиян Станчев: Невен Венков вече е старши треньор на Черноломец, благодарности за Илиян Памуков

Илиян Станчев: Невен Венков вече е старши треньор на Черноломец, благодарности за Илиян Памуков

  • 14 авг 2025 | 10:19
  • 1587
  • 0
ЦСКА с Кошмара в Кърджали

ЦСКА с Кошмара в Кърджали

  • 14 авг 2025 | 09:08
  • 15360
  • 26
Виж всички

Водещи Новини

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 28569
  • 42
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 15446
  • 109
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 7008
  • 4
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 22013
  • 192
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 4663
  • 11
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 12709
  • 19