След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 6743
  • 4
Ръководството на ЦСКА е извадило още трима футболисти от първия отбор, след като преди няколко седмици стори същото и със Зюмюр Бютучи. Става въпрос за Джейсън Локило, Мика Пинто и Аарон Исека. Това сподели изпълнителният директор на "червените" Радослав Златков.

"Има една новина по предложение на новия спортен директор. Имаме още няколко извадени състезатели - Пинто, Исека и Локило. Бютучи бе изваден по предложение на старши треньора. Като се върнем на трансферите през миналото лято, коиито бяха 11, останаха трима футболисти и половина. Етоо, Тасев, Илиев и половинката Делова. Защо половинка? Защото Делова има откупна клауза. Имаме една огромна несигурност и липса на стабилност. Представети си, че той си тръгне в последния ден на трансферния прозорец", каза Златков.

