Величков: Крайното предложение да бъда спортен директор дойде лично от господин Папазки

Новият спортен директор на ЦСКА Бойко Величков разкри, при официалното си представяне пред медиите, че крайното предложение да заеме тази позиция в клуба е дошло лично от собственика Валтер Папазки. Шефът на "армейците" ще отговаря за всички спортно-технически въпроси, без да има последната дума за привличането на нови футболисти.

"Миналата седмица получих обаждане, срещнах се с ръководството на клуба. Крайното предложение да бъда спортен директор дойде лично от господин Папазки. С ясно изразени задачи и идеи, визия от негова и от моя страна какво трябва да се случи с клуба. В този разговор и в разговорите, които ежедневно водим, има отговорности.

Аз ще отговарям за всички спортно-технически въпроси с клуба, без да имам последната дума за привличането на нови играчи. Аз участвам с предложения и оценка. Скаутското звено е това, което има правомощията да привлича новите играчи. Това се прави с цел ясна отговорност.

Имам своята визия за това как клубът трябва да бъде структуриран. Ясен приоритет в този момент е стабилизиране на първия отбор. Вярвайки, че не може да има стабилизация, ако в отбора има играчи, на които старши треньорът не разчита, заедно с неговото позволение се стигна до тези разговори за пратените играчи във втория отбор. Селекцията тече непрекъснато", каза Величков.

