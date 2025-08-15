Популярни
Маркес: Обсебен съм от победите, не от рекордите

  • 15 авг 2025 | 10:48
Този уикенд Марк Маркес ще преследва своята първа победа на пистата „Ред Бул Ринг“, на която в миналото той има три поредни втори места между 2017 и 2019.

"Ред Бул Ринг" е сред малкото писти, на които Маркес още не е печелил
"Ред Бул Ринг" е сред малкото писти, на които Маркес още не е печелил

И в трите случая той беше победен от пилоти на Дукати – Андреа Довициозо през 2017 и 2019 и Хорхе Лоренцо през 2018, като и в трите случая разликите бяха минимални. Сега обаче самият Маркес разполага с мотор на Дукати, което му дава надежда, че ще може да постигне първия си успех на австрийска територия.

MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати
MotoGP се завръща на любимото ловно поле на Дукати

„Тук съм губил 3-4 пъти от червени мотори! Сега аз карам червен мотор, така че ще видим дали ще успея да спечеля. Разбира се, ще атакувам победата. Но основната ми цел е да се върна в шампионата по най-добрия възможен начин, със същата инерция, която имах в последните стартове преди лятната пауза.

„Стартирайки втората част от сезона с аванс от 120 точки означава, че аз съм единственият, който може да загуби шампионата. Ще трябва да се контролирам в някои състезания, защото не мога да съм най-бързия във всяка една сесия – всяка тренировка и всяко състезание. Но манталитетът си остава същият – да давам максимума от себе си всеки уикенд“, заяви Маркес пред медиите по време на официалната пресконференция на „Ред Бул Ринг“.

Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден в Унгария
Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден в Унгария

След това той коментира и възможността още този сезон да постигне своята стотна победа в световния шампионат по мотоциклетизъм на писта. В момента Маркес има 96 успеха и на теория може да достигне до победа №100 на „Мизано“ през септември. Гран При на Сан Марино е и първото състезание, в което той би имал шанс да си гарантира титлата за 2025 година, въпреки че това изглежда доста трудно за постигане.

Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP
Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

„Разбира се, аз бих се радвал да достигна до 100 победи и вярвам, че, ако продължим да правим това, което правим, ще успеем. Но аз никога не съм бил обсебен от цифрите, обсебен съм от победите. Няма значение колко много и кога. Титлите са най-важното. В тази втора част от сезона аз не мога да си позволя грешки в преследването на всяка победа, защото шампионатът е по-важен.

„За мен е невъзможно да стане шампион на „Мизано“. Бих се радвал да имам мач пойнт възможно най-рано, но това не означава, че ще си поставям болни амбиции. Няма значение кога, важното е да спечеля титлата“, обясни Маркес.

Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Австрия в MotoGP
Снимки: Gettyimages

