Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

  • 7 авг 2025 | 16:44
  • 149
  • 0

Десет кръга преди края на сезона в MotoGP Марк Маркес има аванс от 120 точки пред своя по-малък брат Алекс в битката за световната титла в кралския клас.

Ето колко голямо всъщност е предимството на Маркес в MotoGP през 2025 година
Ето колко голямо всъщност е предимството на Маркес в MotoGP през 2025 година

На фона на тази преднина, а и на формата, която заводският пилот на Дукати демонстрира преди лятната пауза, е почти сигурно, че той ще спечели титлата предсрочно. В последните пет кръга преди почивката испанецът записа пет поредни двойни победи, триумфирайки в спринтовете и състезанията в Арагон, Италия, Нидерландия, Германия и Чехия.

Хорхе Мартин официално загуби шанса да защити световната си титла
Хорхе Мартин официално загуби шанса да защити световната си титла

Но кога най-рано може Маркес да спечели своята седма титлата в MotoGP? Простата сметка показва, че на теория това може да се случи още в Гран При на Сан Марино на „Мизано“ в средата на септември. За целта испанецът ще трябва да има аванс от поне 222 точки след края на 16-я състезателен уикенд за сезона.

Маркес не си е поставил цел къде и кога да спечели титлата в MotoGP
Маркес не си е поставил цел къде и кога да спечели титлата в MotoGP

За да стане шампион още преди азиатското турне, Маркес ще трябва да увеличава своя аванс пред брат си със средно по 25.4 точки на уикенд в рамките на следващите четири кръга в Австрия, Унгария, Каталуния и Сан Марино. Това изглежда доста трудно постижимо, така че по-скоро Маркес ще трябва да почака до Гран При на Япония в края на септември, за да вдигне короната.

Това ще се случи, ако в края на уикенда на „Мотеги“, той води със 185 пункта пред своя най-близък преследвач. За да стане шампион в Страната на изгряващото слънце, испанецът ще трябва да увеличава своя аванс пред брат си със средно 13 пункта на кръг в рамките на следващите пет уикенда, което изглежда много по-постижима цел.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Моторни спортове

Две победи за Цветан Илиев, трето място за Иван Влъчков в Словакия

Две победи за Цветан Илиев, трето място за Иван Влъчков в Словакия

  • 7 авг 2025 | 13:46
  • 311
  • 0
Йос Верстапен: Хората погрешно смятат, че Макс е задник!

Йос Верстапен: Хората погрешно смятат, че Макс е задник!

  • 7 авг 2025 | 13:11
  • 611
  • 2
Ферари ли е фаворитът за сезон 2026 във Формула 1?

Ферари ли е фаворитът за сезон 2026 във Формула 1?

  • 7 авг 2025 | 12:34
  • 3502
  • 3
Две победи за Марти Стоянов в Carbonia Cup в Словакия

Две победи за Марти Стоянов в Carbonia Cup в Словакия

  • 7 авг 2025 | 11:13
  • 447
  • 0
Колко близо е бил Хюлкенберг до място в Ред Бул?

Колко близо е бил Хюлкенберг до място в Ред Бул?

  • 7 авг 2025 | 10:59
  • 1457
  • 1
Тото Волф: Трябваше да говорим и с Верстапен

Тото Волф: Трябваше да говорим и с Верстапен

  • 7 авг 2025 | 10:23
  • 1548
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

Левски продължава европейския си поход срещу корави азери

  • 7 авг 2025 | 07:42
  • 24786
  • 211
ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

ЦСКА с трансферен удар - взима Кошмара от Берое

  • 7 авг 2025 | 14:37
  • 23022
  • 69
Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

Ясен е разширеният състав на България за Мондиал 2025

  • 7 авг 2025 | 14:03
  • 11213
  • 8
РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

РБ Лайпциг и Ман Юнайтед може да завършат сделката за Шешко още днес

  • 7 авг 2025 | 10:21
  • 12617
  • 2
От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

От Ливърпул вече имат алтернатива на Исак? Може да опитат да измъкнат един от талантите на ПСЖ

  • 7 авг 2025 | 12:56
  • 10236
  • 5
Арда ще търси добър резултат в Литва

Арда ще търси добър резултат в Литва

  • 7 авг 2025 | 07:38
  • 9470
  • 20