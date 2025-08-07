Марк Маркес може да стане шампион още преди азиатското турне на MotoGP

Десет кръга преди края на сезона в MotoGP Марк Маркес има аванс от 120 точки пред своя по-малък брат Алекс в битката за световната титла в кралския клас.

Ето колко голямо всъщност е предимството на Маркес в MotoGP през 2025 година

На фона на тази преднина, а и на формата, която заводският пилот на Дукати демонстрира преди лятната пауза, е почти сигурно, че той ще спечели титлата предсрочно. В последните пет кръга преди почивката испанецът записа пет поредни двойни победи, триумфирайки в спринтовете и състезанията в Арагон, Италия, Нидерландия, Германия и Чехия.

Хорхе Мартин официално загуби шанса да защити световната си титла

Но кога най-рано може Маркес да спечели своята седма титлата в MotoGP? Простата сметка показва, че на теория това може да се случи още в Гран При на Сан Марино на „Мизано“ в средата на септември. За целта испанецът ще трябва да има аванс от поне 222 точки след края на 16-я състезателен уикенд за сезона.

Маркес не си е поставил цел къде и кога да спечели титлата в MotoGP

За да стане шампион още преди азиатското турне, Маркес ще трябва да увеличава своя аванс пред брат си със средно по 25.4 точки на уикенд в рамките на следващите четири кръга в Австрия, Унгария, Каталуния и Сан Марино. Това изглежда доста трудно постижимо, така че по-скоро Маркес ще трябва да почака до Гран При на Япония в края на септември, за да вдигне короната.

Това ще се случи, ако в края на уикенда на „Мотеги“, той води със 185 пункта пред своя най-близък преследвач. За да стане шампион в Страната на изгряващото слънце, испанецът ще трябва да увеличава своя аванс пред брат си със средно 13 пункта на кръг в рамките на следващите пет уикенда, което изглежда много по-постижима цел.

Снимки: Imago