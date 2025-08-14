Популярни
Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден в Унгария

  • 14 авг 2025 | 12:56
  • 77
  • 0

Водачът в генералното класиране в MotoGP Марк Маркес е направил две падания по време на тренировъчния ден, който Дукати организира за своите пилоти на пистата „Балатон Парк“ в Унгария миналата седмица.

Унгарското трасе ще приеме за първи път MotoGP в края на следващата седмица, а от Дукати организираха този ден, за да помогнат на своите пилоти с адаптацията си към най-новата писта в кралския клас. Участие в тренировъчната сесия взеха Марк Маркес, Франческо Баная, Фабио Ди Джанантонио, Франко Морбидели, Алекс Маркес, Фермин Алдегер и тестовият пилот на италианците Микеле Пиро.

Пеко Баная посочи най-голямото предизвикателство на новата писта в Унгария
Пеко Баная посочи най-голямото предизвикателство на новата писта в Унгария

А от видеото, което Дукати публикува в своя профил в YouTube, посветено на този тренировъчен ден, става ясно, че Маркес е направил две падания в рамките на деня. Самите падания не се виждат на записа, но от разговорите между пилотите испанецът обяснява, че е имал проблеми с настройките на картата на двигателното спиране на серийния мотор Panigale V4.

"Ред Бул Ринг" е сред малкото писти, на които Маркес още не е печелил
"Ред Бул Ринг" е сред малкото писти, на които Маркес още не е печелил

„Двигателното спиране на този мотор е трудно за разбиране. С използвани гуми аз преминах към третата карта, но с нея моторът натиска много. Същото като с предишната катастрофа. Трудно е да разбера, защото аз не мога да използвам задната спирачка. Смених на третата карта, защото бях с използвана гума и беше по-добре за завиването“, каза Маркес на Пиро, след което беше попитан от Баная какво точно е станало.

„Прекалих. Същото като с предишната катастрофа. Смених на третата карта с използвана гума. Същото като преди“, отговори испанецът, който точно се беше прибрал в бокса с леко повреден мотор и охлузвания по костюма.

Снимки: Ducati Corse

