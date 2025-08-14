Реал Мадрид представи своето аржентинско бижу

От Реал Мадрид днес организираха специална церемония в клубната си база, на която беше представено новото попълнение на клуба Франко Мастантуоно, който по-рано това лято беше привлечен с трансфер от Ривър Плейт.

Мастантуоно: За мен беше много важно Чаби Алонсо да покаже доверието си

Именно днес аржентинският талант навърши 18 години, с което вече може да бъде част от състава на Реал Мадрид. Преди своето представяне Мастантуоно премина задължителните медицински прегледи, подписа своя договор и позира пред клубната витрина с фланелката с номер 30, с която игра и в аржентинския гранд. Номерата над 25 са предназначени само за клубния дубъл, което означава, че явно мадридчани пазят единствения свободен номер 25 за потенциално ново попълнение през оставащите дни от трансферния прозорец.

Събитието на “Валдебебас” започна с няколкоминутно видео с изпълненията на дясното крилото с екипа на досегашния му отбор. След това дойде време за речите, като първо говори Флорентино Перес. “Днес е специален ден. В нашия клуб пристига един от най-големите таланти, появили се в световния футбол през последните години. Скъпи Мастантуоно, поздравления, защото днес се сбъдва твоя голяма мечта, и то навръх твоя рожден ден. Искам специално да спомена Ривър Плейт - клуб с историческа връзка с Реал Мадрид. Изпитваме възхищение и гордост. Днес ти се присъединяваш към престижен списък на аржентински футболисти, които са били в Реал Мадрид. От днес ще носиш бялата фланелка с 15-те европейски купи. Много благодаря за желанието ти да бъдеш тук с нас”, обърна се клубният президент към новото попълнение.

След това дойде ред и на самия Мастантуоно да вземе думата. “Благодаря на всички, които са тук, и на президента. Сбъдна се мечтата ми да се присъединя към най-големия клуб в света. Това е специален ден, който ще помня през целия си живот. Искам да благодаря на семейството и приятелите ми, че винаги си били до мен. Без вас това нямаше да бъде възможно. Благодаря и на всички хора в Аржентина, която е много специална за мен. Тепърва трябва да продължавам да се уча, но тези ценности идват от моето обкръжение. Обещавам, че ще посветя моя живот на тази фланелка. Това е мечта, която винаги съм имал. Благодаря на хората в клуба за доверието. На терена ще играе един фен на отбора. Благодаря на всички и Ала Мадрид!”, каза в своята реч Мастантуоно преди да се снима с Перес и да се отправи към специалната си пресконференция.

🚨 FRANCO MASTANTUONO WITH THE CHAMPIONS LEAGUE TROPHIES. 🤍 pic.twitter.com/yRbffkAp6Z — Madrid Zone (@theMadridZone) August 14, 2025