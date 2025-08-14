Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид представи своето аржентинско бижу

Реал Мадрид представи своето аржентинско бижу

  • 14 авг 2025 | 14:50
  • 3891
  • 6
Реал Мадрид представи своето аржентинско бижу

От Реал Мадрид днес организираха специална церемония в клубната си база, на която беше представено новото попълнение на клуба Франко Мастантуоно, който по-рано това лято беше привлечен с трансфер от Ривър Плейт.

Мастантуоно: За мен беше много важно Чаби Алонсо да покаже доверието си
Мастантуоно: За мен беше много важно Чаби Алонсо да покаже доверието си

Именно днес аржентинският талант навърши 18 години, с което вече може да бъде част от състава на Реал Мадрид. Преди своето представяне Мастантуоно премина задължителните медицински прегледи, подписа своя договор и позира пред клубната витрина с фланелката с номер 30, с която игра и в аржентинския гранд. Номерата над 25 са предназначени само за клубния дубъл, което означава, че явно мадридчани пазят единствения свободен номер 25 за потенциално ново попълнение през оставащите дни от трансферния прозорец.

Събитието на “Валдебебас” започна с няколкоминутно видео с изпълненията на дясното крилото с екипа на досегашния му отбор. След това дойде време за речите, като първо говори Флорентино Перес. “Днес е специален ден. В нашия клуб пристига един от най-големите таланти, появили се в световния футбол през последните години. Скъпи Мастантуоно, поздравления, защото днес се сбъдва твоя голяма мечта, и то навръх твоя рожден ден. Искам специално да спомена Ривър Плейт - клуб с историческа връзка с Реал Мадрид. Изпитваме възхищение и гордост. Днес ти се присъединяваш към престижен списък на аржентински футболисти, които са били в Реал Мадрид. От днес ще носиш бялата фланелка с 15-те европейски купи. Много благодаря за желанието ти да бъдеш тук с нас”, обърна се клубният президент към новото попълнение.

След това дойде ред и на самия Мастантуоно да вземе думата. “Благодаря на всички, които са тук, и на президента. Сбъдна се мечтата ми да се присъединя към най-големия клуб в света. Това е специален ден, който ще помня през целия си живот. Искам да благодаря на семейството и приятелите ми, че винаги си били до мен. Без вас това нямаше да бъде възможно. Благодаря и на всички хора в Аржентина, която е много специална за мен. Тепърва трябва да продължавам да се уча, но тези ценности идват от моето обкръжение. Обещавам, че ще посветя моя живот на тази фланелка. Това е мечта, която винаги съм имал. Благодаря на хората в клуба за доверието. На терена ще играе един фен на отбора. Благодаря на всички и Ала Мадрид!”, каза в своята реч Мастантуоно преди да се снима с Перес и да се отправи към специалната си пресконференция.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Уейн Рууни влезе в полемика с Том Брейди

Уейн Рууни влезе в полемика с Том Брейди

  • 14 авг 2025 | 13:23
  • 2054
  • 0
Емре Джан ще пропусне началото на сезона в Бундеслигата

Емре Джан ще пропусне началото на сезона в Бундеслигата

  • 14 авг 2025 | 12:52
  • 799
  • 0
Гонсало Рамош: Този трофей означава много за ПСЖ, оставам в отбора

Гонсало Рамош: Този трофей означава много за ПСЖ, оставам в отбора

  • 14 авг 2025 | 12:45
  • 1212
  • 0
Бешикташ със запитване за Санчо, той не иска в Турция

Бешикташ със запитване за Санчо, той не иска в Турция

  • 14 авг 2025 | 12:40
  • 1189
  • 2
Томас Мюлер получи топло посрещане от феновете на Уайткапс във Ванкувър

Томас Мюлер получи топло посрещане от феновете на Уайткапс във Ванкувър

  • 14 авг 2025 | 12:30
  • 789
  • 4
Байерн разреши на Коман да лети, за да финализира трансфера си в Ал-Насър

Байерн разреши на Коман да лети, за да финализира трансфера си в Ал-Насър

  • 14 авг 2025 | 12:17
  • 1670
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

След Бютучи: ЦСКА отстрани още трима скъпоплатени играчи от първия отбор

  • 14 авг 2025 | 14:22
  • 28169
  • 41
Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

Бойко Величков: Дошло е време за дела от всички, които обичат ЦСКА

  • 14 авг 2025 | 15:02
  • 15265
  • 109
Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

Златков обяви две причини, поради които би напуснал ЦСКА, стана ясно кой решава за селекцията

  • 14 авг 2025 | 15:20
  • 6741
  • 4
Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

Левски ще довършва започнатото срещу Сабах и Дамбраускас

  • 14 авг 2025 | 06:45
  • 21931
  • 192
Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

Босът на Локомотив Авиа пред Sportal.bg: Имаме договорка с Матей Казийски, но още не сме подписали договор

  • 14 авг 2025 | 12:49
  • 4634
  • 11
Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

Арда трябва да направи последната крачка преди плейофа за Лига на конференциите

  • 14 авг 2025 | 07:15
  • 12690
  • 19