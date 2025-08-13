Какво е бъдещето на Родриго?

Бъдещето на Родриго в Реал Мадрид е под сериозна въпросителна. Бразилецът изглежда не е първи избор на новия треньор Чаби Алонсо и има реален шанс да бъде продаден това лято. Интерес към него не липсва, като най-сериозен в момента е той от страна на Манчестър Сити. Испанският вестник "Марка" анализира ситуацията с 24-годишния футболист.

Към момента Родриго Гоеш все още е играч на Реал Мадрид. Интересът от Манчестър Сити нараства, но според близки до футболиста източници, все още няма конкретна оферта от английския клуб. Затова, преди да коментираме какво може да се случи в бъдеще (очевидно е, че е възможно развитие с отбора на Сити), нека разгледаме настоящата ситуация.

В момента Родриго е нападател (267 мача за Реал, 68 гола и 46 асистенции) на едва 24 години, с две непроменени обстоятелства: желанието му да успее в клуба (ако му се даде шанс, разбира се) и договор до 2028 г. Всичко останало (реален интерес, троен натиск и слухове в социалните мрежи) е в сферата на бъдещето. И, както вече казахме, е напълно възможно Родриго да не играе повече за Реал.

До снощи клубът не е получил официална оферта за него. Не защото услугите му не са желани, а защото, наред с други неща, клубовете от Премиър лийг (особено Манчестър Сити) трябва да са наясно, че ще наддават за световна звезда, която си има цена (не по-малко от 100 милиона евро), висока заплата (макар и не от най-високите в Реал) и не е заявил желание да напусне Мадрид, което не означава, че няма да го направи.

Манчестър Сити обмисля дали да се пробва за Родриго

Споменаваме оферти от Англия, защото именно там Родриго е най-желан и където могат да си позволят да платят за този „афинитет“. Припомняме, че самият Пеп Гуардиола му се обади лично през 2024 г., след като Реал елиминира Сити на четвъртфиналите в Шампионската лига след дузпи. Тогава Гуардиола обясни на бразилеца и неговия екип какъв проект има за него в Манчестър. Но по онова време Родриго беше фаворит в Мадрид и не съществуваше настоящият дебат.

Дали това ще се повтори в следващите дни? Възможно е... и Сити сякаш му освобождава място, като вече се раздели (или ще се раздели) с МакАтий, Грийлиш (Евертън) и Савиньо. Но първо, разбира се, трябва да подготви чекова книжка със 100 милиона (без заплатата), за да може да привлече Родриго Гоеш. Ще видим. Предстои още много да се изговори... и много пари да се похарчат.

И така, какъв е въпросът? Първо, да видим дали ще пристигне оферта от Англия, която да задоволи всички, което не е лесно; и второ, което може би е ключово, да видим колко минути ще му даде Чаби Алонсо през септември, октомври..., ако Родриго остане.

Чаби, интелигентно, няма да се откаже предварително (освен ако не пристигне оферта от 100 милиона) от играч, който, макар и да не е титуляр в началото, може да му е от полза в много мачове през дългия сезон. Но, разбира се, ако Родриго не играе достатъчно, ако срещу Осасуна на 19-ти не е титуляр, ако дойде октомври... и той продължава да не играе, тогава нещата ще се променят. Играчът е търпелив, но знае, че този сезон е ключов за участието му на Световното първенство през 2026 г. с Бразилия на Анчелоти. Родриго не може да пропусне Световно на 25 години.

