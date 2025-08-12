Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

От Реал Мадрид излязоха с остра официална позиция след вчерашното решение на Кралската испанска футболна федерация да подкрепи идеята мачът Виляреал - Барселона от предстоящия сезон в Ла Лига да бъде изигран в САЩ. За да се случи това, ФИФА и УЕФА също трябва да позволят въпросният шампионатен двубой да се проведе в Маями, Флорида.

“Реал Мадрид би искал да заяви ясно на своите клубни членове, на привържениците си и на всички футболни фенове, че твърдо отхвърля предложението мачът от Ла Лига между Виляреал и Барселона от 17-ия кръг на първенството да бъде изигран извън Испания. Действията, които бяха предприети без предварителна информация или консултация с участващите в състезанието клубове, нарушава основния принцип на териториална реципрочност, който се прилага в шампионатите с две срещи между дадени отбори с разменени домакинства. Така се нарушава състезателния баланс и се дава неправомерно спортно предимство на участващите клубове.

Почтеността на състезанието изисква всички мачове да се провеждат при едни и същи условия за всички тимове. Едностранното модифициране на този формат премахва равновесието между конкурентите, компрометира легитимността на резултатите и поставя неприемлив прецедент, който отваря вратата за изключения, основани на неспортни интереси. Това ясно въздейства на спортната почтеност и се рискува фалшифицирането на състезанието. Ако това предложение бъде прието, последиците ще бъдат толкова сериозни, че ще се окажат повратна точка във футболния свят. Всяка подобна модификация трябва при всички случаи да има експресното и единодушно съгласие на всички участващи в състезанието клубове. Също така стриктно да се уважават националните и международните правила, които ръководят организацията на официалните турнири”, пише в изявлението, в което се добавя, че Реал Мадрид е изпратил жалби до ФИФА, УЕФА и Върховния спортен съвет в Испания.

