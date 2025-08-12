Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Ла Лига
  3. Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

  • 12 авг 2025 | 18:43
  • 1555
  • 0
Реал Мадрид възропта срещу идеята Барселона да играе в САЩ

От Реал Мадрид излязоха с остра официална позиция след вчерашното решение на Кралската испанска футболна федерация да подкрепи идеята мачът Виляреал - Барселона от предстоящия сезон в Ла Лига да бъде изигран в САЩ. За да се случи това, ФИФА и УЕФА също трябва да позволят въпросният шампионатен двубой да се проведе в Маями, Флорида.

Все по-вероятно е Барселона да изиграе мач от Ла Лига в САЩ
Все по-вероятно е Барселона да изиграе мач от Ла Лига в САЩ

Реал Мадрид би искал да заяви ясно на своите клубни членове, на привържениците си и на всички футболни фенове, че твърдо отхвърля предложението мачът от Ла Лига между Виляреал и Барселона от 17-ия кръг на първенството да бъде изигран извън Испания. Действията, които бяха предприети без предварителна информация или консултация с участващите в състезанието клубове, нарушава основния принцип на териториална реципрочност, който се прилага в шампионатите с две срещи между дадени отбори с разменени домакинства. Така се нарушава състезателния баланс и се  дава неправомерно спортно предимство на участващите клубове.

Почтеността на състезанието изисква всички мачове да се провеждат при едни и същи условия за всички тимове. Едностранното модифициране на този формат премахва равновесието между конкурентите, компрометира легитимността на резултатите и поставя неприемлив прецедент, който отваря вратата за изключения, основани на неспортни интереси. Това ясно въздейства на спортната почтеност и се рискува фалшифицирането на състезанието. Ако това предложение бъде прието, последиците ще бъдат толкова сериозни, че ще се окажат повратна точка във футболния свят. Всяка подобна модификация трябва при всички случаи да има експресното и единодушно съгласие на всички участващи в състезанието клубове. Също така стриктно да се уважават националните и международните правила, които ръководят организацията на официалните турнири”, пише в изявлението, в което се добавя, че Реал Мадрид е изпратил жалби до ФИФА, УЕФА и Върховния спортен съвет в Испания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байер (Леверкузен) привлече нападател от АЗ Алкмаар

Байер (Леверкузен) привлече нападател от АЗ Алкмаар

  • 12 авг 2025 | 13:48
  • 1520
  • 0
От Щутгарт поставиха ултиматум на Байерн за Волтемаде

От Щутгарт поставиха ултиматум на Байерн за Волтемаде

  • 12 авг 2025 | 13:36
  • 2079
  • 1
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 24828
  • 90
Тотнъм преговаря и за Езе, и за Савиньо

Тотнъм преговаря и за Езе, и за Савиньо

  • 12 авг 2025 | 12:23
  • 3547
  • 1
ПСЖ обяви трансфера на първия украинец в историята на клуба

ПСЖ обяви трансфера на първия украинец в историята на клуба

  • 12 авг 2025 | 11:41
  • 5916
  • 11
Андре Онана поднови тренировки

Андре Онана поднови тренировки

  • 12 авг 2025 | 11:23
  • 1530
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

  • 12 авг 2025 | 17:46
  • 7002
  • 39
Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 29991
  • 29
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 40906
  • 22
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 24828
  • 90
Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

  • 12 авг 2025 | 17:10
  • 4740
  • 0
Спартак (Плевен) 0:1 Дунав, спасяване на Китанов

Спартак (Плевен) 0:1 Дунав, спасяване на Китанов

  • 12 авг 2025 | 19:00
  • 4010
  • 8