Мастантуоно: За мен беше много важно Чаби Алонсо да покаже доверието си

След като най-после беше представен като футболист на Реал Мадрид Франко Мастантуоно даде специална пресконференция, на която изрази своята радост от трансфера си и посочи какво могат да очакват феновете на тима от него.

Реал Мадрид представи своето аржентинско бижу

“Много съм доволен и изпитвам щастие. Винаги ми е било мечта да играя в Мадрид. благодаря много на феновете за тяхната обич. Когато сделката стана официална, аз все още бях в Ривър Плейт и мислех само за него. Но щом пристигнах тук, фокусът ми се премести към този толкова голям клуб. Аз съм офанзивен играч, със силен ляв крак и почти винаги играещ вдясно. Не ми харесва да говоря за себе си, нека другите го правят. Аз обаче ще давам всичко от себе си, за да помагам на отбора и да правя феновете щастливи. Вече съм говорил с Чаби Алонсо, който ми се обади. За мен беше много важно да ми покаже своето доверие. Това беше личен разговор, но обаждането ми донесе много увереност и означаваше много за мен.

Първата ми мечта беше да играя за Ривър и я сбъднах. Това е най-големият отбор в Америка, като много негови играчи са преминали и през Реал Мадрид. Не съм гледал Алфредо Ди Стефано, но са ми разказвали за него и знам значимостта му. Голямо щастие е да премина от Ривър в Мадрид подобно на него. Лионел Меси пък означава много както за Барселона, така и за Аржентина. Смятам, че Мадрид е най-големият клуб в света, такава е историята му. Идвам, за да проправя свой собствен път. Искам феновете да са горди от това, което правя на терена. Аз съм спокоен човек, няма да лъжа, такъв съм си и ще продължавам да бъда такъв. Разбирам какво внимание получава един играч на Мадрид, но идвам от Ривър, а и това е част от тази красива професия. Приемам го със спокойствие и го казвам искрено.

Първият ми спомен за Мадрид е как печели Шампионската лига и как доминира в Европа. Това беше невероятен и исторически период. Дано да имаме още такива години. Днес сбъднах своя мечта, не съм си представял, че ще имам такъв рожден ден. Да дойда в клуб като Мадрид от такава величина е мечта и нещо уникално. Имам много модели за пример тук. Мадрид всеки сезон има невероятни играчи, най-добрите са тук. Много е красиво да бъда в клуб като Мадрид с тези футболисти, които има и е имал. Точно днес бях с Джуд Белингам, с когото се засякох. Той ме посрещна чудесно. Много му се възхищавам и го харесвам. Националния отбор? Мисля да настоящето, а не за бъдещето. Целта ми е да бъда на Мондиала, но сега искам да мисля за Мадрид. Дано всичко си дойде на мястото.

Невъзможността да тренирам малко ме притесняваше, тъй като исках да се присъединя към състава. Това обаче бяха прекрасни дни. Не познавах Мадрид, но се чувствах много комфортно. За щастие, вече съм тук. Ще играя, където трябва, за да помагам на тима. Треньорът решава каква ще бъде позицията ми. Идвам да помагам по всякакъв начин. Свикнал съм да играя вдясно и да навлизам навътре. Но където и да играя, намерението ми е да помагам. Каквото и да реши треньорът, за мен ще е добре, защото ще помагам на отбора. Аз лично поисках номер 30. За мен той е специален, използвах го и в Ривър. За щастие, приеха молбата ми. Да видим как ще тренирам и ще разберем как ще протече адаптацията ми. Готов съм да помагам на тима и да направя началния етап лесен за мен.

За мен най-добрият играч в света е Меси. Все пак съм аржентинец и за мен той е най-добрият. Прекрасно е да последвам стъпките на редица аржентинци в Мадрид. Не съм имал възможността да гледам Алфредо, но доста съм наблюдавал Анхел Ди Мария, Гонсало Игуаин и т.н. Наистина преговарях с Пари Сен Жермен. Благодаря на Луис Енрике за разговора ми с него, но в крайна сметка избрах Мадрид. Винаги съм играел футбол, още като бях на 3-4 години. Играех футбол в училището на баща ми. По-късно заиграх и тенис. Решението ми кое от двете да избера не беше много трудно. Ривър имаше намерението да ме вземе в школата си и така направих този избор. Мечтата ми беше да бъда футболист. В Ла Лига се играе с голямо притежание на топката и с тактика, което ми допада. Темпото очевидно е по-високо, но се надявам да се справя добре”, заяви Мастантуоно пред медиите.

Снимки: Imago