Лудогорец отпадна от квалификациите на Шампионска лига, българският шампион със загуба от Ференцварош, спорно отменен гол и претенции за дузпа – на живо с отзивите след 3:0
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Мбапе и Реал демонстрираха отлична форма преди старта на сезона

Мбапе и Реал демонстрираха отлична форма преди старта на сезона

  • 12 авг 2025 | 22:27
  • 4982
  • 5
Мбапе и Реал демонстрираха отлична форма преди старта на сезона

Реал Мадрид показа, че е готов за новия сезон. Отборът на Чаби Алонсо разби ВСГ Тирол с 4:0 в приятелска среща, играна в Австрия. Килиан Мбапе се отличи с два гола, Едер Милитао се разписа в началото на мача, а резервата Родриго вкара към края.

Алонсо заложи на силен състав, като в нападение действата Мбапе, Винисиус и Диас. Родриго започна мача на пейката, което подсили спекулациите, че може да напусне. В защита Милитао започна като титуляр за първи път след възстановяването си от тежката контузия. Около него в отбрана действаха три от новите попълнения - Трент Александър-Арнолд, Дийн Хаусен и Алваро Карерас, който изигра много силен мач в дебюта си с бялата фланелка.

Милитао откри резултата в 11-ата минута след удар с глава, а секунди по-късно Мбапе удвои след хубав удар. Французинът получи топката от Арда Гюлер, обърна се и с мощен изстрел прати топката в мрежата. Мбапе се разписа отново след час игра, след като бе изведен от Чуамени. След третия гол Алонсо направи серия от смени и Родриго влезе на мястото на Винисиус. Мбапе обаче остана на терена до 83-ата минута, а малко преди да бъде сменен се отчете с асистенция за попадението на Родриго.

Снимки: Imago

