Реал ще представи утре големия си аржентински талант

  • 13 авг 2025 | 18:24
Реал ще представи утре големия си аржентински талант

Реал Мадрид ще представи утре едно от летните си попълнения, на което възлага много надежди. Това е все още 17-годишният аржентинец Франко Мастантуоно, за когото “белите” платиха на Ривър Плейт общо 63 милиона евро и по този начин тийнейджърът стана най-скъпият трансфер в цялата история на аржентинския футбол.

Ривър Плейт разгласи парите от сделката с Реал Мадрид, общата сума е много по-голяма от обявената
Ривър Плейт разгласи парите от сделката с Реал Мадрид, общата сума е много по-голяма от обявената

Церемонията ще започне в 14:00 българско време, като преди това президентът Флорентино Перес ще приеме аржентинеца за протоколният акт на подписване на договора, обвързващ го с кралския клуб за шест сезона. След представянето аржентинецът ще говори пред медиите.

Датата не е случайна, защото точно утре Мастантуоно има рожден ден и навършва пълнолетие. Досега той нямаше право да тренира с Реал Мадрид, въпреки че пристигна в испанската столица още на 3 август.

