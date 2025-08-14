Популярни
  Родриго изглежда не мисли за трансфер

Родриго изглежда не мисли за трансфер

  • 14 авг 2025 | 06:37
  • 171
  • 0
Родриго изглежда не мисли за трансфер

Крилото на Реал Мадрид Родриго изглежда на този етап не мисли за трансфер и е съсредоточен върху това да спечели титулярно място при новия наставник Чаби Алонсо. Това поне личи от негов пост в социалните мрежи след мача с Тирол, в който отбеляза един от головете.

Мачът във вторник в Инсбрук не беше просто пореден за Родриго Гоеш с екипа на Реал Мадрид. Това бе първата му среща след лято, изпълнено със спекулации относно евентуалното му напускане, а началото ѝ от резервната скамейка може би бе послание от Чаби Алонсо.

Въпреки това, играчът се появи на терена през втората част, около 60-ата минута, и дори успя да отбележи гол след пас на Мбапе. По този начин той се реабилитира и отново се разписа с бялата фланелка, нещо, което не бе правил от февруари.

Но това не беше всичко. След мача, след като сподели снимки в социалните мрежи, той добави коментар: „Нека започне сезон 25/26“ , придружен от емоджи на бяло сърце, намеквайки, че е фокусиран върху играта си за Реал Мадрид през този сезон.

Както е известно, нещата могат да се променят многократно и до края на трансферния прозорец на 31 август всичко е възможно.

Снимки: Gettyimages

