Томас Мюлер преди новото приключение: Има вълнение, но и известно напрежение

  • 13 авг 2025 | 18:39
  • 698
  • 0
Бившият футболист на Байерн (Мюнхен) Томас Мюлер се сбогува с Германия с кратък клип в социалната платформа "Екс" преди преминаването си в отбора от Мейджър Лийг Сокър Ванкувър Уайткапс.

"Днес е полетът ми за Ванкувър. Последна тренировка в Германия. Наистина съм развълнуван за предстоящите седмици. Хайде, напред заедно и напред Уайткапс", заяви Мюлер.

Германецът коментира пред телевизия "Скай Спорт", че е "малко нервен" от предстоящата промяна, след като игра в Байерн в продължение на 25 години.

"Това е първият път от много дълго време насам, в който се присъединявам към нов отбор. Има вълнение, но и известно напрежение", призна Мюлер.

След месеци спекулации Томас Мюлер обяви трансфера си в Уайткапс през миналата седмица. Световният шампион с националния тим на Германия от 2014 година не получи предложение за нов договор с Байерн през лятото и напусна клуба, с който спечели множество трофеи, включително требъл през 2013-та и 2020 година. Той ще бъде официално представен като футболист на Уайткапс в четвъртък и се очаква да дебютира в домакинския мач срещу Хюстън Динамо в неделя.

"Реакциите бяха изключителни. Това е най-големият ангажимент, който нашият клуб някога е поемал", каза спортният директор на Ванкувър Уайткапс Аксел Шустер.

Още от Футбол свят

