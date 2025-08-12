Популярни
»

Гледай на живо

Важна задача за Лудогорец в Унгария, българският шампион се изправя срещу Ференцварош по пътя към мечтата – на живо от Будапеща
  1. Sportal.bg
  2. Берое
  3. Берое обяви, че трансферът на Годой е рекорден за клуба

Берое обяви, че трансферът на Годой е рекорден за клуба

  • 12 авг 2025 | 20:39
  • 405
  • 0

Берое обяви, че трансферът на Леандро Годой в ЦСКА е рекорден за клуба. Това е най-голямата продажба, която заралии са осъществявали в историята си.

Кошмара изигра общо 47 мача за старозагорци, в които отбеляза 23 попадения. През миналия сезон той стана голмайстор на efbet Лига.

Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара
Официално: ЦСКА извади милионите за Кошмара

Ето какво написаха от Берое:

"Само дни след трансфера му, искаме да подчертаем значението на напускането на Леандро Годой - сделка, която бележи повратна точка в нашата история.

Най-голямата продажба в историята на клуба. Рекорд за българския вътрешен пазар през този трансферен прозорец.

Берое: Леандро е главен герой на един от най-важните трансфери в историята на клуба
Берое: Леандро е главен герой на един от най-важните трансфери в историята на клуба

Това постижение потвърждава жизнеспособността и солидността на нашия проект, полагайки солидна основа за непрекъснат растеж и демонстрирайки, че в Берое мечтите се превръщат в реални възможности.

Трансферът на Леандро Годой не само отваря вратата за повече играчи от нашата институция да направят скока и да оставят своя отпечатък в международния футбол... Той също така укрепва и подобрява устойчивия растеж на ПФК Берое, консолидирайки проект, който генерира възможности за нашите играчи и целия клуб".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Две от две за Дунав във Втора лига! "Драконите" си тръгнаха с победа от Плевен

Две от две за Дунав във Втора лига! "Драконите" си тръгнаха с победа от Плевен

  • 12 авг 2025 | 19:53
  • 6865
  • 11
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 7421
  • 8
Берое пусна билетите за Битката за Тракия

Берое пусна билетите за Битката за Тракия

  • 12 авг 2025 | 18:39
  • 667
  • 1
Спартак (Варна) с важно уточнение за билетите за дербито с Черно море

Спартак (Варна) с важно уточнение за билетите за дербито с Черно море

  • 12 авг 2025 | 18:12
  • 1169
  • 1
Георги Иванов: БФС е стабилен и започва работа с пълна сила, станах президент, за да оправим футбола

Георги Иванов: БФС е стабилен и започва работа с пълна сила, станах президент, за да оправим футбола

  • 12 авг 2025 | 18:08
  • 3567
  • 10
Голмайсторът на Монтана аут за поне три мача

Голмайсторът на Монтана аут за поне три мача

  • 12 авг 2025 | 18:01
  • 989
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Ференцварош и Лудогорец, доста промени при "орлите"

11-те на Ференцварош и Лудогорец, доста промени при "орлите"

  • 12 авг 2025 | 20:13
  • 4602
  • 15
Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

Иванов разясни защо билетите за България - Испания са скъпи и отсече: Убеден съм, че клубовете ще ни благодарят

  • 12 авг 2025 | 17:46
  • 13883
  • 77
Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

Официално: Ботев (Пловдив) привлече национал на България

  • 12 авг 2025 | 19:43
  • 7421
  • 8
Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 34663
  • 35
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 27930
  • 109
Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

Манчестър Сити може да се възползва от ситуацията на Донарума в ПСЖ

  • 12 авг 2025 | 17:10
  • 7285
  • 0