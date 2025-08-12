Берое обяви, че трансферът на Годой е рекорден за клуба

Берое обяви, че трансферът на Леандро Годой в ЦСКА е рекорден за клуба. Това е най-голямата продажба, която заралии са осъществявали в историята си.

Кошмара изигра общо 47 мача за старозагорци, в които отбеляза 23 попадения. През миналия сезон той стана голмайстор на efbet Лига.

Ето какво написаха от Берое:

"Само дни след трансфера му, искаме да подчертаем значението на напускането на Леандро Годой - сделка, която бележи повратна точка в нашата история.

Най-голямата продажба в историята на клуба. Рекорд за българския вътрешен пазар през този трансферен прозорец.

Това постижение потвърждава жизнеспособността и солидността на нашия проект, полагайки солидна основа за непрекъснат растеж и демонстрирайки, че в Берое мечтите се превръщат в реални възможности.

Трансферът на Леандро Годой не само отваря вратата за повече играчи от нашата институция да направят скока и да оставят своя отпечатък в международния футбол... Той също така укрепва и подобрява устойчивия растеж на ПФК Берое, консолидирайки проект, който генерира възможности за нашите играчи и целия клуб".