Берое: Леандро е главен герой на един от най-важните трансфери в историята на клуба

От Берое публикуваха емоционално послание по адрес на Леандро Годой, който премина в ЦСКА. Ето какво гласи съобщението на заралии:

"Леандро Годой се сбогува с ПФК Берое след почти две години, в които гордо защитаваше цветовете ни. Днес искаме да му благодарим дълбоко за неговата всеотдайност, ангажираност и професионализъм във всяка тренировка и всеки мач. Леандро беше не само ключов играч в нашия отбор: той напуска клуба като голмайстор в българското първенство и като главен герой на един от най-важните трансфери в историята на Берое. Истинска чест за нашата институция.

Наследството му ще остане завинаги в сърцата на нашите фенове и ще бъде вписано със златни букви в историята на клуба. Играч, който спечели уважението и обичта на всички със своята скромност, усилия и страст. Леандро оставя незаличима следа. И въпреки че днес е време да си тръгне, историята му в Берое е вечна. Пожелаваме ти всичко най-добро в този нов етап от кариерата ти. Продължавай да растеш, голмайсторе".