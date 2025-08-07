Популярни
Рупанов хвърли в екстаз "сините" фенове с гол в последната секунда - на живо с отзивите след 1:0 срещу Сабах
  Берое: Леандро е главен герой на един от най-важните трансфери в историята на клуба

  • 7 авг 2025 | 21:41
  • 4746
  • 0
От Берое публикуваха емоционално послание по адрес на Леандро Годой, който премина в ЦСКА. Ето какво гласи съобщението на заралии:

"Леандро Годой се сбогува с ПФК Берое след почти две години, в които гордо защитаваше цветовете ни. Днес искаме да му благодарим дълбоко за неговата всеотдайност, ангажираност и професионализъм във всяка тренировка и всеки мач. Леандро беше не само ключов играч в нашия отбор: той напуска клуба като голмайстор в българското първенство и като главен герой на един от най-важните трансфери в историята на Берое. Истинска чест за нашата институция.

Наследството му ще остане завинаги в сърцата на нашите фенове и ще бъде вписано със златни букви в историята на клуба. Играч, който спечели уважението и обичта на всички със своята скромност, усилия и страст. Леандро оставя незаличима следа. И въпреки че днес е време да си тръгне, историята му в Берое е вечна. Пожелаваме ти всичко най-добро в този нов етап от кариерата ти. Продължавай да растеш, голмайсторе".

