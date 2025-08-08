Кошмара проведе първа тренировка с ЦСКА

Аржентинецът Леандро Годой направи първа тренировка днес с новите си съотборници от ЦСКА. Той бе посрещнат изключително топло от всички в отбора, а в началото на заниманието бе организиран традиционния ритуал с преминаване през „тунел“, пишат “червените” на сайта си.

Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Новата червена "девятка" се включи пълноценно в подготовката и веднага успя да демонстрира головия си нюх. Очаква се Кошмара да е на разположение на старши треньора Душан Керкез за гостуването на Арда на 18 август.

Утре от 19:00 ч. ЦСКА посреща Черно море на Националния стадион „Васил Левски“ в двубой от 4-ия кръг на efbet Лига, но както вече стана ясно Годой няма да може да вземе участие в тази среща заради работната си виза.



Снимка: cska.bg