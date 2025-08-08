Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Кошмара проведе първа тренировка с ЦСКА

Кошмара проведе първа тренировка с ЦСКА

  • 8 авг 2025 | 20:42
  • 944
  • 4

Аржентинецът Леандро Годой направи първа тренировка днес с новите си съотборници от ЦСКА. Той бе посрещнат изключително топло от всички в отбора, а в началото на заниманието бе организиран традиционния ритуал с преминаване през „тунел“, пишат “червените” на сайта си.

Годой подписал с ЦСКА за три сезона
Годой подписал с ЦСКА за три сезона

Новата червена "девятка" се включи пълноценно в подготовката и веднага успя да демонстрира головия си нюх. Очаква се Кошмара да е на разположение на старши треньора Душан Керкез за гостуването на Арда на 18 август.

Утре от 19:00 ч. ЦСКА посреща Черно море на Националния стадион „Васил Левски“ в двубой от 4-ия кръг на efbet Лига, но както вече стана ясно Годой няма да може да вземе участие в тази среща заради работната си виза.

Снимка: cska.bg

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 23810
  • 129
Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

Славия с Тони Тасев и малкия Чунг срещу Лудогорец

  • 8 авг 2025 | 19:38
  • 942
  • 0
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 8557
  • 8
Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

Феновете на ЦСКА започнаха благотворителна инициатива за фен, борещ се с коварно заболяване

  • 8 авг 2025 | 17:16
  • 1856
  • 1
Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

Защитник на Сабах: През първото полувреме бяхме по-добри от Левски, имаме шансове да ги отстраним

  • 8 авг 2025 | 16:36
  • 1732
  • 9
Цветомир Найденов представи черногорец като в "Туин Пийкс"

Цветомир Найденов представи черногорец като в "Туин Пийкс"

  • 8 авг 2025 | 15:55
  • 8511
  • 8
Виж всички

Водещи Новини

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

Монтана 0:0 Ботев (Враца), гостите изпуснаха дузпа

  • 8 авг 2025 | 21:15
  • 8421
  • 23
Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

Хляб "Добруджа" приседна на ЦСКА 1948 на варненска нива

  • 8 авг 2025 | 20:55
  • 23810
  • 129
Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

Тити Папазов "разтресе" студиото на Sportal.bg с откровения, сълзи и изключителни думи към баскетболните национали

  • 8 авг 2025 | 20:59
  • 4438
  • 9
Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

Спартак (Варна) обяви сериозни задължения, търси помощ

  • 8 авг 2025 | 15:38
  • 21577
  • 87
В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

В Босна спрягат Илиан Илиев за ФК Сараево

  • 8 авг 2025 | 18:14
  • 8557
  • 8
Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

Венци Стефанов коментира думите на Боримиров, че Славия най-много бави времето

  • 8 авг 2025 | 14:20
  • 39800
  • 46